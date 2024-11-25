高盛投資展望2025／股債+另類資產 動盪中找機會

高盛資產管理發布2025年展望指出，美國經濟可望軟著陸，且全球主要市場貨幣政策趨於寬鬆，建議投資人擴大股票及債券投資、探索另類投資，並在動盪中尋找投資機會。

高盛指出，雖然美國勞動市場喜憂參半，但經濟仍保持韌性。勞動市場、消費者信心、新政府政策方向及施政順序等，都將影響經濟前景。如果通貨膨脹繼續降溫，美國聯準會（Fed）在2025年可能進一步降息，並在2025年底結束寬鬆周期。

高盛資產管理多元資產方案聯席投資長威艾莉容多（Alexandra Wilson-Elizondo）表示，2025年大多數成熟及新興市場可能將以不同的步伐降息，最終的利率水準將高於之前的低利率時期。

威艾莉容多指出，主要經濟體經濟預期仍能成長，但要留意尾部風險。美國政治不確定性消除，且Fed繼續放寬貨幣政策，有利美國經濟。不過，潛在關稅可能意外拉高通膨，加上財政狀況較預期更寬鬆，可能使Fed暫停降息。

在股票方面，雖然美股漲幅過於集中，但高盛仍認為美股最有吸引力。在降息及更多美國國內貿易政策的推動下，小型股可能出現轉折點。小型股具有流動性較低、種類較多及市場研究不夠深入等特性，適合採用主動型投資策略。另外，成熟市場的醫療、綠色能源、奢侈品、高息股都有投資機會。

債券方面，高盛指出，Fed可望在12月及明年年初繼續降息。2025年，投資人可將現金轉到債券，並採用主動型投資策略，以捕捉各債種及市場的收益機會，以多元動態方式進行跨產業、跨地區投資，並且審慎管理風險。

高盛還看好私募股權及私募信貸等另類市場，也看好房地產市場的復甦。高盛指出，未來全球房地產需求將持續受人口、科技、永續發展等大趨勢影響，因此各區及各類別的吸引力不同。