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全球市場觀測站／美股正向 拉回是買點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

上周金融市場多空消息參半，股市走勢較為震盪，輝達財報表現亮眼，帶動股市反彈走高，法人對美股多持正向看待，若出現短暫回檔，將是買進時點。債市方面，美國公債殖利率自4.5%高點回落，美國投資級債小幅回升。

野村投信表示，美國總統大選不確定性落幕，市場焦點重回基本面，AI趨勢龍頭股輝達財報成觀察重點。在輝達公布財報及財測前，俄烏戰爭升溫，烏克蘭首度使用美國長程飛彈攻擊俄羅斯，造成美股轉趨震盪整理，金價與油價上漲。不過，在輝達公布第3季每股盈餘（EPS）為0.81美元，營收351億美元，均高於市場預期後，投資氣氛逐漸回溫，美股反彈向上。

目前美國經濟保持強韌，加上明年川普就任後可望推行減稅措施，有望提升企業獲利展望，美股看待正向，若短暫回檔，將是不錯買點，由於AI需求仍強，2025年亦將有更多產品與服務推出，有望刺激消費需求，AI趨勢族群仍是布局重心。

債市方面，美國共和黨在行政、國會獲得全面勝利，美債殖利率自9月底以來節節走高，10年期公債殖利率漲至近4.5%。野村投信指出，觀察2016年川普首度參選時期，10年期公債殖利率從9月底上升100個基點，於當年度12月中旬達到高點，在2017年1月川普就任時回落。考量目前聯準會可能會在12月再度降息，預估未來10年期公債殖利率再漲空間有限。市場普遍認為川普上任後高關稅政策可能使美國通膨再起，須待政策明朗，才能清楚美國利率走向。野村投信指出，相較於公債，具較高殖利率的非投等債是現階段較適合標的，受惠利差水準較大，可降低利率波動影響，與企業違約率偏低，有利非等債。

美國企業財報已近尾聲，市場將聚焦經濟數據及地緣政治風險。本周美國陸續公布11月CB消費者信心以及10月PCE、核心PCE，是觀察美國消費與通膨情況的重要依據。

美國公債 財報 高殖利率

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