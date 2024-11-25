即將重返白宮的川普主張企業與個人全面減稅，短期有助提振經濟。投信法人表示，川普2.0將有利科技創新及投資，分析師估計未來二年科技股每股獲利（EPS）成長率可逾16%，稱霸各產業，人工智慧（AI）及相關半導體股將是火車頭，建議優先布局漲升行情看俏的美日台半導體基金。

國際分析師預估S&P500企業2024~2025年展望持續正向，獲利成長率連二年達二位數。台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，有穩健基本面做後盾，配合聯準會展開降息循環，挹注全球資金活水。

分析師估未來二年各產業EPS成長率 圖／經濟日報提供

蘇聖峰分析，人工智慧（AI）資本支出並未減速，支撐整體科技股情緒，後市具三大利基點，一是雲端服務業者（CSP）在2025年針對AI投資持續增加；二是CoWoS投片量持續上修，輝達GB200將在明年第1季後加速供應；三是輝達、甲骨文、台積電等管理層談話展現企業對AI產品導入與開發積極度，皆為AI及半導體產業奠定良好需求基礎。分析師估美日台半導體廠2025、2026連續二年獲利成長幅度皆高達二位數。

蘇聖峰表示，半導體股仍將是主流，生成式AI和高效能運算（HPC）等需求激增外，隨產業鏈庫存逐步恢復至健康水位，個人電腦及智慧手機市場需求回升，研調機構與半導體廠普遍預期，2024年半導體產業景氣可望回溫，營收有機會呈現二位數高成長水準。此外，輝達下一代Blackwell供不應求，且Blackwell將在第4季出貨，預估營收貢獻將達數十億美元，並維持此成長動能至明年，帶動半導體產業後市成長性，布局同時囊括半導體上中下游關鍵地位的美日台半導體基金，可全面掌握半導體漲升行情。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊分析，整體標普500企業獲利展望良好、成長性預估逐季走高，AI指標股輝達發布強勁財報，預期美股呈現震盪盤堅格局。日前SEMI國際半導體產業協會也提及，預計進入AI時代的七至八年內半導體產業可以攻上1兆美元營收，而下個量子時代更有望2040年至2050間站上4至5兆美元，預期半導體產業仍是引領美股主要成長類股。