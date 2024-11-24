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美國大選後市場震盪 基金平台：可長線布局美台印市場

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
「鉅亨買基金」總經理張榮仁。本報資料照片
「鉅亨買基金」總經理張榮仁。本報資料照片

美國前總統川普明年1月將重返白宮執政，競選期間承諾的減稅政策，預估將促進投資和就業增長，並提升美國企業的國際競爭力。「鉅亨買基金」表示，除了持續看好美股，與其連動高的台股也可望受惠Q4旺季行情。此外，近期印度股市雖出現大幅度修正，但是印度長期成長潛力不容小覷，建議美台印股市都可透過「超底王」進行長線布局。

「鉅亨買基金」表示，大選不確定性散去，看好美股行情後市。個人和企業減稅政策預期刺激消費和企業投資支出，預期帶動美國經濟，相比其他可能面臨貿易壓力的國家，投資美股市場仍是相對穩健的選擇，而台股長期與美股連動性高，加上年底作帳行情逐漸發酵，更值得投資人關注。

至於如何更有效率利用科技工具輔助投資人布局美台市場，掌握長線行情？「鉅亨買基金」總經理張榮仁建議，像是美股、台股這類長期向上的市場，可運用「鉅亨買基金」研發的逢低加碼機制「超底王」，有望克服追高殺低的人性弱點。回測自1995年以來使用超底王策略的累積報酬率，台灣股票為607%，美國股票達555%，美國科技股更達1268%。

另外，值得注意的是，印度股市近年來漲幅驚人也受到矚目。「鉅亨買基金」表示，印度SENSEX指數明年前三季度預估盈餘年增率分別為35%、38%與48%，前景可期，目前正是逢低撿便宜進場時機，加上印度股市具高波動和高成長的特性，成為超底王策略的理想應用場域。從回測數據來看，印度股票表現最佳，累積報酬率達到1598%；整體看來在高波動且長期上升的市場中，超底王策略能夠取得顯著的回報。

美國經濟

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