基金特蒐／高科技基金 中長期帶勁

富蘭克林高科技基金經理人摩伯格（Matthew Moberg）表示，在美國聯準會（Fed）降息提振之下，2024年的穩健經濟表現將延續至2025年。中長期來看，基金將持續投資長期成長的創新型公司，這些公司可望在未來三年、五年、十年內將實現複合營收、獲利、自由現金流量、可持續的競爭優勢。

富蘭克林高科技基金今年來上漲38%，一年來大漲42%，在美股基金中名列前茅。這檔基金績效突出，主要原因包括市值配置貢獻、持股規定優勢、選股出色等。

在市值配置方面，今年來美股仍由科技巨頭領漲。今年年初到11月21日，科技七雄平均漲幅高達54.4%，不但打敗S&P500科技指數的34.2%，更遙遙領先中小型科技股指標羅素2000科技指數的18%。

圖／經濟日報提供

巨型及大型股領漲，非常有利於富蘭克林高科技基金。晨星統計，到10月底，這檔基金在巨型股的比重為57.1%，接近大盤，但明顯高於同類型基金的49%；基金的大型股比重為28%，高於同類型基金的23%。因此，相對於同類型基金，這檔基金更容易受惠於科技七雄的優異表現。

持股規定優勢更是富蘭克林高科技基金的一大特色。國內核備的美股基金大多為盧森堡或愛爾蘭註冊，必須符合歐盟規定，也就是單一持股比重不得超過10%。不過，富蘭克林高科技基金卻是極少數註冊在美國的基金，並不受限於這項規定，因此輝達比重高達14.61%，充分受惠於今年以來輝達飆漲196.2%。另外基金管理費最高不超過0.625%，甚至低於不少台灣掛牌ETF。

富蘭克林高科技基金的第二大持股為亞馬遜（比重7.4%），今年來也大漲30.5%；第三大持股微軟（比重7.3%），今年來漲10.6%；第四大持股Meta平台（比重5%），今年來大漲59.5%；第五大持股字母（比重4.7%），今年來漲20.3%。

另外，富蘭克林高科技基金3月以來持續加碼行動廣告科技公司AppLovin，這檔個股今年來大漲近700%，基金參與了369%的漲幅。基金還持有孕前及產前基因檢測服務公司Natera（今年來大漲170.3%）、導電性能量武器開發商泰瑟國際（Axon Enterprise，今年來大漲144.3%）。

今年初，富蘭克林高科技基金在科技股的比重近六成，但隨科技股持續走揚，摩伯格逐漸降低比重，從1月的60.8%降至10月的55.9%，並將部分資金加碼通訊服務類股，從1月的5.9%上升至10月的10.2%。其中，Meta平台加碼最多，從1月的1.89%持續加碼至10月的5%；小幅加碼字母；買進Netflix、線上遊戲創建平台Roblox。

今年來，富蘭克林高科技基金的現金比重也明顯增加，從1月的0.17%增加至10月的1.35%，以尋找布局機會。展望未來，摩伯格最關注人工智慧（AI）與醫療保健領域。就AI來看，2024年和2025年焦點將轉移到利用AI應用程式及軟體上。至於醫療保健，則聚焦GLP-1藥物及基因編輯。

操作心法

●創新投資需主動管理

富蘭克林高科技基金以三個關鍵理念來推動投資流程：創新推動長期財富創造、創新投資需主動管理、創新出現在經濟各角落。基金投資決策則包含四大步驟，從創意生成，到創意導向研究，靈活建構投資組合，最後針對創新領域定製賣出紀律。

投資小叮嚀

●密切關注川普政策

投資人可關注川普政策、美國總體經濟數據、Fed動向、企業財報與財測等指標來判斷市場動向。

●創新題材個股及族群波動大

即使投資AI這種長線結構性題材，不論是個股或族群，面臨的波動風險都不會小，尤其單一個股更可能大幅虧損。