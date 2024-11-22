亞洲非投等債 再迎黃金機遇

2024年以來，亞洲非投等債的表現十分強勁，領先全球，截至10月底，摩根大通(J.P. Morgan)亞洲美元非投等信用指數(JACY HY)年初至今的總報酬率為 16%，一年期為 23.9%。瑞銀資產管理董事總經理，也是現任亞洲固定收益組合主管兼資深基金經理人桂林(Raymond Gui)表示，由於亞洲地區政治穩定、信用基本面前景穩健，投資價值持續顯，在多項利多支持下，預期明年亞洲非投等債將持續為投資人提供具有吸引力的投資機會。

今年亞洲非投等債表現強勁原因

• 從去年底開始，隨著美國通膨逐漸得到控制，投資者對於美國聯準會的降息預期逐漸增強，全球投資人對於風險性資產的需求增加，因此有利於包括亞洲在內的全球債市的表現。 此外，相較於歐美市場，亞洲債市有明顯的信用利差優勢，這也進一步增強了亞債的強勁表現。

• 在新興亞洲國家方面，之前受到疫情影響較為嚴重的國家(例如巴基斯坦與斯里蘭卡)，也陸續受到國際貨幣基金組織(IMF)的援助，再加上財政政策的改革與債務重整計畫，推升巴基斯坦和斯里蘭卡美元主權債的表現，截至10月底分別有41.5%與21.7%的總報酬率。

• 此外，由於大多數亞洲國家和地區的經濟增長強勁，通膨方面也有較好的控制，而且信用環境的基本面穩定，主權債的信評展望正向，平均信用利差也比疫情前的歷史平均水準更寬，因此亞債對於投資者具有非常特別的潛在吸引力。亞洲非投等債的組合更加分散，產業更加多元。

• JACI HY 指數成分定期調整，相較於2020年初中國大陸的比重超過50%，到現在僅占22%，同一時期，中國大陸房地產的比重也從38%下滑到7.7%，顯示現在單一國家/地區或行業的集中風險已經大幅降低，也代表著亞洲非投等債市組成的成分更加多元化與分散化。

• 此外，隨著其他亞洲國家經濟崛起，在 JACI HY中的比重也隨之上升，例如印度，2020年初的比重僅占8.6%，現在則上升至18.4%。亞洲非投等債違約高峰已過

• 根據摩根大通(J.P. Morgan)的數據，截至10月，亞洲非投等債的違約率是4.9%，相較於2021年的10.9%、2022年的18.3%、2023年的9.5%，由於中國大陸房地產開發商的違約絕大部分在過去四年已經發生，因此亞洲非投等債的違約率已經顯著下降。

2025年投資展望

• 亞洲總經方面，亞洲經濟成長將持續領先全球其他地區，經濟成長動能也受到大部分國家／地區及公司穩固的資產負債狀況所支撐，使明年的整體企業盈利保持良好的增長。

• 中國大陸從去年6月開始陸續出台的一連串刺激政策開始逐步提振經濟和重振市場信心，除加大逆週期調節力度，更在近期釋出促進房地產市場止跌回穩和支持地方化解債務的信號。目前中國大陸資產的估值仍低於歷史正常水平，因此驅動市場上行的動能可能來自於穩定房地產市場政策的持續推行，以及經濟和消費的進一步轉強；整體而言，為下檔風險提供了合理的安全邊際。

• 有別於歐美銀行的民營方式，多數亞洲銀行至少有10%的官方直接或間接參股，80%的中國銀行更有高達25%的官股色彩，因此信評更加穩定、資金渠道更加暢通且取得成本更加低廉、流動性風險較低，雖然亞洲銀行AT1債券估值已達高位，但由於亞洲對銀行的監管態度獨特，這些債券可作為相對低波動的收益工具，也為投資者提供了基於各亞太地區不同保險監管制度的自下而上投資機會。

• 印度非投等債方面，大宗商品生產商和可再生能源公司等，因政府監管制度具有支持性，也是看好的產業之一。

• 自中國大陸解除清零政策後，澳門博彩業重現生機，基本面持續復甦，總博彩收入持續增加，由於企業普遍專注於清償債務，因此在短中期內仍持續看好。

• 美國總統大選結果揭曉，預期川普2.0加徵關稅的風險對於亞洲非投等債的影響相較於其他風險性資產更為有限，因為在亞洲非投等債的發行商中，有直接出口至美國業務的中國大陸公司非常之少；此外，依據上一任的歷史經驗，實施高關稅會造成供應鏈拉長，廠商也可能將增加的成本轉嫁給美國終端的消費者，對於亞洲國家/地區影響相對有限。

在多項正面因素支持下，預期明年亞洲非投等債將持續為投資人提供具有吸引力的投資機會，在亞洲地區政治穩定、信用基本面穩健前景下，投資價值持續顯現。

目前亞洲非投等債的組合更加分散，產業更加多元，為投資者提供了更多超額收益機會。加上高殖利率與違約風險下降的特點，市場潛力值得期待。特別是在中國大陸、印度等地，政府政策支持與企業基本面的改善為市場帶來上行空間。同時，信用利差高於歷史平均水平，進一步提供資本收益機會。瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)正積極布局多元化投資機會，捕捉市場復甦帶來的黃金機遇。