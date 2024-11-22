績優AI權值股 法人按讚

川普勝選引發科技股短線漲多震盪，台股受情緒面影響陷入季線保衛戰，不過在AI發展趨勢加速下，法人認為第4季台股逢拉回仍應擇優布局，尤其看好權值股、AI業績成長股等將持續有表現機會，建議透過績優的台股基金參與行情。

根據CMoney統計至11月20日，台股基金今年報酬率前十名都在32%以上，贏過加權報酬指數的29.5%。

其中，最強一檔元大台灣卓越50ETF連結基金也就是0050連結基金，是唯一一檔報酬超過四成的標的，高度反映權值股所帶動的趨勢行情，指數化投資優勢使今年以來績效遠超台股主動基金，顯示「選市不選股」的行情優勢；而前十名還包括同為市值型投資的元大台灣ESG永續ETF連結基金。

法人分析，0050指數選股邏輯為挑選上市市值前50大權值股，會隨著時代自動汰弱留強，對於一般投資人而言，能取得臺灣50指數報酬已可跟上經濟成長，若透過不配息級別的0050ETF連結基金，則可盡可能擴大複利優勢，在主要銷售通路中，依中信銀官網基金/投資點閱排行榜，0050連結基金已登上最熱門查詢基金，在基富通也高居熱搜第三。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，隨美國大選落幕，市場回歸基本面檢視，預估降息趨勢仍在，加上包含美股及台股在內的整體企業獲利成長動能延續，使台股明年仍處多頭走勢。

因AI發展趨勢明確，包括半導體及相關硬體零組件供應鏈仍是產業配置的主旋律，其他非電族群則看好基期較低的轉機題材或降息受惠概念股。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，目前盤面關注的變數有四：第一，聯準會到年底之前可能的降息幅度；第二，中國三中全會後刺激經濟政策是否落實，以帶動陸股回升；第三，AI晶片問題是否可在年底前順利量產上市；第四，Apple第一支AI iPhone是否可以帶動換機潮。