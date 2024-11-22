快訊

國土計畫法過初審 政院：藍8縣市未交功能分區圖

今天「小雪」北東雨 未來1周2波冷空氣 下周不排除冷氣團到探13度低溫

美中小型商品 有魅力

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

川普將重返白宮，市場預期不利於漲幅已大的美國大型股。威廉博萊（William Blair）投資管理在台灣推出威廉博萊美國中小成長基金，可望滿足客戶對美國中小型成長股日益增長的興趣。

威廉博萊合夥人暨美國中小成長基金共同經理人丹克羅（Dan Crowe）本周來台表示，威廉博萊早在1998 年就開始投資美國中小型股票，擁有豐富的投資經驗，看好美國中小型成長股的投資機會，主要是因為預估獲利成長率高、估值處於歷史低檔、市場領導地位轉變等因素。丹克羅指出，美國中小型公司存在許多超額報酬機會，因為分析師大多研究大型股，對於中小型股的研究較有限，因此也為主動式經理人創造差異化投資機會，更有機會產生超額報酬。長期來看，中小型股的風險調整後報酬更有吸引力，且潛在報酬也高於大型股。

丹克羅指出，現在也是逐步布局美國中小型股的好時機。歷史經驗顯示，1931年以來，美國大型股及中小型股有輪漲的現象。1931年起，美國中小型股領漲大型股達14年之久，之後是大型股領漲12年，再來是小型股領漲11年。丹克羅表示，在最近一波的輪漲周期中，美國大型股已領漲13年，接下來由中小型股輪漲的機率升高。中小型股的相對投資價值愈來愈高，不過，這並不代表中小型股明天就會大漲，畢竟中小型股同樣也要面臨市場波動及不確定因素。

丹克羅指出，例如，通貨膨脹的變化也會影響到中小型股。近年來人工智慧（AI）成為主流，超大型概念股最惠最多。中小型股中不乏受惠者，但也可能有受害者，必須要一一檢視。另外，近年來企業回流備受關注，中小型股可望受惠。

威廉博萊投資管理是一家全球精品級的投資管理公司，專注於主動管理。該公司與私人和公共退休基金、金融機構、保險公司、捐贈基金會、基金會及主權財富基金等機構密切合作，同時也為財務顧問提供服務。

延伸閱讀

美國特使將與以色列總理會談 斡旋對真主黨停火

董軍拒中美防長會晤 陸證實：責任完全在美方

消防署火災證物鑑定實驗室 通過美國CTS能力測試

晶華董事長潘思亮：川普當選總統 美國好、台灣會更好

相關新聞

全球科技基金 漲相佳

AI需求強勁，觀察自11月以來，全球科技型基金績效逾2%以上。法人預期，半導體產業仍是引領美股的主要成長股，由於美股本益...

大中華基金 好風光

全球股市第4季再創新猷，但因多空訊息交雜讓行情波動幅度加大，導致跨國投資股票型基金10月整體規模不增反減，不過聚焦大中華...

美中小型商品 有魅力

川普將重返白宮，市場預期不利於漲幅已大的美國大型股。威廉博萊（William Blair）投資管理在台灣推出威廉博萊美國...

REITs下半年平均報酬逾8%

今年下半年以來在通膨降溫趨勢確立、降息預期帶動下，資金陸續回流股市，牛市行情再起。據統計，不動產證券化（REITs）基金...

亞洲非投等債 錢景亮

亞洲非投資等級債券經過三年修正，今年迎來漲升契機，瑞銀資產管理董事總經理、亞洲固定收益組合主管兼資深經理人桂林（Raym...

日股明年喊衝 分批加碼

日股今年一度向上挑戰3,000點大關，可惜下半年拉回震盪。不過，摩根士丹利（大摩）、高盛等券商對2025年日股展望正向，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。