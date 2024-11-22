美中小型商品 有魅力

川普將重返白宮，市場預期不利於漲幅已大的美國大型股。威廉博萊（William Blair）投資管理在台灣推出威廉博萊美國中小成長基金，可望滿足客戶對美國中小型成長股日益增長的興趣。

威廉博萊合夥人暨美國中小成長基金共同經理人丹克羅（Dan Crowe）本周來台表示，威廉博萊早在1998 年就開始投資美國中小型股票，擁有豐富的投資經驗，看好美國中小型成長股的投資機會，主要是因為預估獲利成長率高、估值處於歷史低檔、市場領導地位轉變等因素。丹克羅指出，美國中小型公司存在許多超額報酬機會，因為分析師大多研究大型股，對於中小型股的研究較有限，因此也為主動式經理人創造差異化投資機會，更有機會產生超額報酬。長期來看，中小型股的風險調整後報酬更有吸引力，且潛在報酬也高於大型股。

丹克羅指出，現在也是逐步布局美國中小型股的好時機。歷史經驗顯示，1931年以來，美國大型股及中小型股有輪漲的現象。1931年起，美國中小型股領漲大型股達14年之久，之後是大型股領漲12年，再來是小型股領漲11年。丹克羅表示，在最近一波的輪漲周期中，美國大型股已領漲13年，接下來由中小型股輪漲的機率升高。中小型股的相對投資價值愈來愈高，不過，這並不代表中小型股明天就會大漲，畢竟中小型股同樣也要面臨市場波動及不確定因素。

丹克羅指出，例如，通貨膨脹的變化也會影響到中小型股。近年來人工智慧（AI）成為主流，超大型概念股最惠最多。中小型股中不乏受惠者，但也可能有受害者，必須要一一檢視。另外，近年來企業回流備受關注，中小型股可望受惠。

威廉博萊投資管理是一家全球精品級的投資管理公司，專注於主動管理。該公司與私人和公共退休基金、金融機構、保險公司、捐贈基金會、基金會及主權財富基金等機構密切合作，同時也為財務顧問提供服務。