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國土計畫法過初審 政院：藍8縣市未交功能分區圖

今天「小雪」北東雨 未來1周2波冷空氣 下周不排除冷氣團到探13度低溫

大中華基金 好風光

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

全球股市第4季再創新猷，但因多空訊息交雜讓行情波動幅度加大，導致跨國投資股票型基金10月整體規模不增反減，不過聚焦大中華主題標的持續吸金並帶動規模增長，成此波多頭行情亮點。

根據投信投顧公會最新統計至10月底，跨國投資股票型基金規模中斷成長腳步，減少約18億元、減幅0.35%，為5,213億元。但聚焦強勢題材的科技主題，以及基期低、受惠官方強力作多使行情出現轉機的大中華基金，規模持續增溫。

復華亞太神龍科技、復華全球物聯網科技、統一全球新科技、富蘭克林華美AI新科技等基金今年來累積報酬逾四成，在亮眼績效帶動下，10月規模維持增長且處於淨申購；統一大中華中小、復華華人世紀、安聯中華新思路等大中華基金，除了受惠陸港股行情短線強彈之外，產業布局也著重資訊科技題材，讓規模跟績效同步走揚。

根據美銀全球經理人的調查，做多科技七雄名列目前最擁擠交易之首。復華亞太神龍科技基金經理人王萬里表示，從基本面及趨勢觀察，AI相關應用持續蓬勃發展，相關供應鏈仍是2025年產業主軸。看好美、台、日三地科技股後市表現，可透過亞太科技股票型基金布局，或以定時定額投入，以分散貿易戰、全球通膨再度升溫及地緣政治帶來的波動風險。

復華華人世紀基金經理人胡家菱指出，陸港股9月下旬因官方強力作多，迎來近年最強表現，但市場政策預期較高，導致短線股市漲多回落。預期在美、中政策同步寬鬆下，全球經濟軟著陸機率較高，基金採分散配置策略，以控制投資組合波動。

統一大中華中小基金經理人陳意婷表示，雖然大陸官方政策使出大利多，但預估總體經濟面無法立刻反映股市反饋，後續可觀察股市信心是否傳達到投資人、企業的信貸需求，為中長期內需經濟恢復的重要指標。

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