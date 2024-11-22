亞洲非投等債 錢景亮

亞洲非投資等級債券經過三年修正，今年迎來漲升契機，瑞銀資產管理董事總經理、亞洲固定收益組合主管兼資深經理人桂林（Raymond Gui）表示，今年來至10月底，摩根大通亞洲美元非投等信用指數（JACY HY）總報酬率16%，一年期23.9%。在多項利多支持下，明（2025）年亞洲非投等債可持續為投資人提供具有吸引力的投資機會。

據了解，台灣幾家專業投資機構今年初已布局美元計價的瑞銀（盧森堡）亞洲非投資等級債券基金，獲利豐碩。曾獲指標年度基金大獎「傑出成就獎」的桂林指出，亞洲非投等債結構變化、違約風險降低及估值相對低，這三因素使該產品明年更加看好。

雖然川普就任美國總統推出政策可能帶給市場波動，但波動走低是進場好時機，該基金持有約百家發行機構的200餘檔債券都經過嚴選，可望避開相關風險。因為亞洲非投等債發行商，直接出口至美國業務的中國大陸公司非常少；此外，依據川普上一任歷史經驗，實施高關稅會造成供應鏈拉長，廠商也可能將增加的成本轉嫁給美國終端消費者，對於亞洲國家影響相對有限。

亞洲經濟成長明年將持續領先全球，經濟成長動能也受到大部分國家／地區及公司穩固的資產負債狀況支撐，使明年整體企業盈利保持良好增長。大陸官方去（2023）年6月開始陸續出台一連串刺激政策提振經濟和市場信心，近期更釋出促進房市止跌回穩和支持地方化解債務的信號。目前中國大陸資產估值仍低於歷史正常水平，因此市場上行動能可能來自於穩定房市政策的持續推行，以及經濟和消費轉強；整體而言，為下檔風險提供合理的安全邊際。

多數亞洲銀行至少有10%官方直接或間接參股，80%中國銀行更高達25%官股色彩，故信評更穩定、資金渠道暢通且取得成本低廉、流動性風險較低，雖然亞洲銀行AT1債券估值已達高位，但由於亞洲對銀行監管態度獨特，這些債券可作為相對低波動收益工具，為投資者提供基於各亞太地區不同保險監管制度自下而上投資機會。

目前亞洲非投等債組合更加分散，為投資者提供超額收益機會。加上高殖利率與違約風險下降，市場潛力可期；特別中國大陸、印度受政策支持與企業基本面改善帶來上行空間。同時，信用利差高於歷史水平，提供資本收益機會。