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REITs下半年平均報酬逾8%

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

今年下半年以來在通膨降溫趨勢確立、降息預期帶動下，資金陸續回流股市，牛市行情再起。據統計，不動產證券化（REITs）基金下半年來平均報酬率逾8%，成此波降息受惠題材表現最亮眼類型。法人建議，可透過聚焦亮點產業的REITs基金，掌握投資機會。

截至20日，據理柏資訊投信投顧公會分類統計，不動產證券化基金自下半年來類型平均報酬達8.0%，表現比全球一般股票型的3.3%還突出，也優於各類債券基金同期間1％-3%的報酬表現。

美國消費者物價指數（CPI）年增率自7月穩定回落至3%後，隨美國十年期公債殖利率走低，金融市場陸續開始反映啟降息行情，與利率敏感度高的REITs基金搭上降息順風車，擺脫過去兩年受高利率環境壓抑的熊市格局。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，根據NIC MAP Vision統計，老年住房2024年第1季入住率較去年同期成長 40%，而受惠於美國聯準會開啟新一輪降息循環，營運費用和通膨正在趨緩，致使高齡REITs利潤率擴大。

此外，老年住房大多取決於80歲以上的人口與老年住房存量供應間關係。從2022年開始，80歲以上的人口增長超過了老年住房存量增長， 到2023年80歲以上的人口增長開始實質性地超過供應。不斷擴大的差距將會實質性地提升老年住房的使用率，長照REITs基本面可望持續獲得支撐。

復華全球資產證券化基金經理人張正宇表示，REITs如同股票般在金融市場交易，但其租金收入等收益會配發出來，所以也有股息的特性，股價對利率走勢較為敏感，意味著投資REITs除了追求股息收益，也可在降息趨勢下追求股價成長性，成為追求基本面與評價面雙重投資機會的資產配置工具。

張正宇認為，近期市場回歸基本面表現，預期未來次產業表現分化，建議布局可著重於長期營運成長性佳的資產類型。

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