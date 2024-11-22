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今天「小雪」北東雨 未來1周2波冷空氣 下周不排除冷氣團到探13度低溫

富邦投信董座 黃昭棠接任

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

富邦金控昨（21）日代子公司富邦投信公告董事長派任情形，富邦投信董事會通過黃昭棠擔任董事長，即日上任並兼任發言人，舊任董事長暨發言人史綱退休。

黃昭棠擁有豐富金融經驗，為國內ETF的重要推手，在元大投信時主導發行台灣第一檔ETF元大台灣50（0050）、第一檔高股息ETF元大高股息，這兩檔ETF目前已分別成長到4,145億元、3,451億元，為國內規模第一及第三大ETF。

黃昭棠歷經寶來投信指數投資中心執行長、元大投信指數投研團隊執行副總經理，2019年升任元大投信總經理，除了見證台股ETF的成長茁壯之外，也推動元大投信發行第一檔美股ETF、第一檔債券ETF、第一檔槓桿ETF及反向ETF、第一檔原油及黃金ETF，見證元大投信成為國內規模第一大的投信，且與後進者的規模差距愈拉愈大。

黃昭棠在2021年7月出任華南永昌投信董事長，持續發展指數化投資，在他任內發行多檔指數型基金，包括華南永昌台灣環境永續高股息指數基金、華南永昌未來科技基金等。

市場人士指出，富邦投信挖角黃昭棠，除了強化ETF業務之外，整併富邦投信及日盛投信也將是重點任務。到10月底為止，元大投信管理的基金規模達2.1兆元，高居業界第一，其次是國泰投信的1.29兆元、群益投信的1.15兆元。富邦投信為第四大，規模達7,200億元；日盛投信則為第21大，規模達757億元。

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