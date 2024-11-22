隨著美國總統大選結果出爐，市場焦點將轉向「美國政策」施行。各種爭論將主導未來一段時間市場發展。法人表示，隨著財政政策和貨幣政策辯論升溫，這將對股市和債市帶來影響，若美國實現軟著陸，也有利於信用債券市場後市表現。

國泰投顧擔任總代理的摩根士丹利環球平衡收益基金所屬策略-投資組合解決方案團隊投資總監金楷倫（Jim Caron）表示，除非美國聯準會改變政策立場，否則美國10年期公債殖利率可能難以升至4.50%以上。

此推論呼應聯準會近期表示政策利率仍處限制性區域，聯準會現在正在降低利率，直到達到「中性利率」水準，即通膨穩定下能反映經濟充分就業和產能的利率水準。金楷倫估計，中性利率水準很可能在4%左右。此環境下很大程度有利於債券，且若美國實現軟著陸利於包括投資等級債與非投資等級的信用債券市場。

美股後市也相當有利。金楷倫表示，川普2.0時代應有助美股本益比倍數維持22倍左右。金楷倫預估，市場某些周期性產業（原物料、工業和能源）可能受益。