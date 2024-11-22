快訊

今天「小雪」北東雨 未來1周2波冷空氣 下周不排除冷氣團到探13度低溫

美國信用債 有看頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

隨著美國總統大選結果出爐，市場焦點將轉向「美國政策」施行。各種爭論將主導未來一段時間市場發展。法人表示，隨著財政政策和貨幣政策辯論升溫，這將對股市和債市帶來影響，若美國實現軟著陸，也有利於信用債券市場後市表現。

國泰投顧擔任總代理的摩根士丹利環球平衡收益基金所屬策略-投資組合解決方案團隊投資總監金楷倫（Jim Caron）表示，除非美國聯準會改變政策立場，否則美國10年期公債殖利率可能難以升至4.50%以上。

此推論呼應聯準會近期表示政策利率仍處限制性區域，聯準會現在正在降低利率，直到達到「中性利率」水準，即通膨穩定下能反映經濟充分就業和產能的利率水準。金楷倫估計，中性利率水準很可能在4%左右。此環境下很大程度有利於債券，且若美國實現軟著陸利於包括投資等級債與非投資等級的信用債券市場。

美股後市也相當有利。金楷倫表示，川普2.0時代應有助美股本益比倍數維持22倍左右。金楷倫預估，市場某些周期性產業（原物料、工業和能源）可能受益。

延伸閱讀

美國特使將與以色列總理會談 斡旋對真主黨停火

董軍拒中美防長會晤 陸證實：責任完全在美方

消防署火災證物鑑定實驗室 通過美國CTS能力測試

晶華董事長潘思亮：川普當選總統 美國好、台灣會更好

相關新聞

全球科技基金 漲相佳

AI需求強勁，觀察自11月以來，全球科技型基金績效逾2%以上。法人預期，半導體產業仍是引領美股的主要成長股，由於美股本益...

大中華基金 好風光

全球股市第4季再創新猷，但因多空訊息交雜讓行情波動幅度加大，導致跨國投資股票型基金10月整體規模不增反減，不過聚焦大中華...

美中小型商品 有魅力

川普將重返白宮，市場預期不利於漲幅已大的美國大型股。威廉博萊（William Blair）投資管理在台灣推出威廉博萊美國...

REITs下半年平均報酬逾8%

今年下半年以來在通膨降溫趨勢確立、降息預期帶動下，資金陸續回流股市，牛市行情再起。據統計，不動產證券化（REITs）基金...

亞洲非投等債 錢景亮

亞洲非投資等級債券經過三年修正，今年迎來漲升契機，瑞銀資產管理董事總經理、亞洲固定收益組合主管兼資深經理人桂林（Raym...

日股明年喊衝 分批加碼

日股今年一度向上挑戰3,000點大關，可惜下半年拉回震盪。不過，摩根士丹利（大摩）、高盛等券商對2025年日股展望正向，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。