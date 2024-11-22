全球科技基金 漲相佳

AI需求強勁，觀察自11月以來，全球科技型基金績效逾2%以上。法人預期，半導體產業仍是引領美股的主要成長股，由於美股本益比位處高檔、近疫情反彈高峰，展望後市大盤指數維持溫和上漲機會大，建議可擇機布局。

輝達（NVIDIA）第3季財報及財測優於預期，日前SEMI國際半導體產業協會表示，進入AI時代的七至八年內，預計半導體產業可以攻上1兆美元營收，而2040年至2050間，更可望站上4至5兆美元。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇分析，輝達目前正處於產品更新的關鍵過渡期。新一代Blackwell系列晶片需求非常強勁，雖然受到供應鏈限制影響出貨量，但前一代Hopper系列需求仍持續強勁。更重要的是，預期明年第2季Blackwell系列的營收貢獻將超越Hopper系列，形成營收黃金交叉。

野村投信建議，AI相關仍是科技股布局首選，建議投資人可透過定時定額或單筆逢低分批布局方式，掌握全球科技相關投資機會。現階段龐大的資本支出是AI產業發展必經之路，基礎建設完備才能讓各種大型語言模型進行有效運算，爾後應用面商機將大幅成長。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，企業庫存處於低點、暗示補庫存需求仍在，聯準會（Fed）降息後實質利率顯示仍有降息空間，惟信用緊縮程度已開始下降、有利於企業借貸，經濟、企業成長，支撐股市多頭行情。

美國整體科技股第4季每股稅後純益（EPS）成長高達15.2%，其中前六大廠EPS成長更達20.7%，同時觀察市場每季對S&P500企業EPS先下後上的修正慣性，均將支撐科技股旺季續漲行情。

另外，雖然美股本益比價值進入高檔，但美國經濟與企業獲利基本面維持成長將可支撐股市上漲契機。市場預估標普500企業今、明兩年獲利皆具雙位數百分比的強勢成長動能。

放眼全球，半導體整體銷售經歷第3季短暫休憩後開始恢復成長，支持半導體股票行情回升。

事實上半導體股的本益比價值歷經修正後已經趨於合理，市場已不再認為本益比是隱憂，一旦遇上超跌即是買點，伺機擇優布局。