日股明年喊衝 分批加碼

日股今年一度向上挑戰3,000點大關，可惜下半年拉回震盪。不過，摩根士丹利（大摩）、高盛等券商對2025年日股展望正向，看好未來一年日本東證指數將站上3,000點大關，樂觀情況甚至可上看3,500點。基金業者建議，可透過日股基金分批加碼或定期定額參與日本長期蛻變前景。

高盛證券18日預估日本東證指數未來12個月目標價位3,100點、隱含漲升空間為15%，摩根士丹利證券17日預估基本情境2025年第4季目標價位為3,000點、樂觀情境可上看3,500點。

富蘭克林證券投顧表示，隨著美日選舉結果底定，日本由自民黨與公明黨聯盟共組少數派政府，然而，推動薪資成長與振興半導體、國防等國內產業等關鍵政策依然不變。另一方面，面臨川普2.0美國優先政策，對於全球經濟、通膨、貿易及地緣政治情勢的影響仍待觀察，持續看好日本股市獨特的結構性優勢有望脫穎而出，成為美國以外股市最具潛力的機會之一。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松（Chen Hsung Khoo）認為，儘管過去六個月日本市場波動且政治情勢發展出乎意料，但日本獨有的企業治理改革、評價優勢、分散風險等三大結構性優勢，仍持續存在，有利日本股市多頭前景。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊也表示，美國總統大選前後造成全球各地區股市較劇烈的波動，而日股受惠於亮眼的企業財報數據，波動期間展現韌性。日股吸引全球投資界的關注，今年以來企業財務重整，截至目前的回購金額已超越過往全年回購金額，該政策也將支撐日股的多頭行情。

邱正松進一步分享對日本企業體質轉變的觀察，包括企業治理改革已成為日本企業追求的主流，許多公司正在退出非核心業務，轉而側重投資核心業務，解除交叉持股並追求創紀錄的買回庫藏股計畫，有關併購交易與產業整合的趨勢也仍持續。此外，日本股市為全球股市提供優越的風險回報，日股的評價水準仍屬於大幅折價狀況，並且仍然是一個遭到忽視的資產類別。

瀚亞日本動力股研究團隊表示，日本半導體股漲多，反而中小型股評價面更吸睛，中小企受惠財務重整政策，未來有望掀整併潮，延續中小型股成長動能。