美股基金今年來平均漲逾三成 這檔基金漲幅逾四成居冠

美國總統大選不確定因素解除，美股在創新高後拉回，投信發行美股基金自川普當選以來表現平均都上漲，其中以群益美國新創亮點基金4.17%表現最亮眼。美股基金今年來績效平均漲幅逾三成表現亮麗，市場法人表示，美股雖然在創高後拉回，但仍有不同題材輪漲，過去選舉結束後市場波動性都會下降、回歸關注基本面的經濟及企業盈利，目前趨勢仍有利股市表現，可關注受惠於政見或產業長線成長看好的產業，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局美股基金。

群益投信表示，從經濟面來看，雖然美國製造業稍顯疲軟，但服務業景氣持穩、民間消費動能亦保有韌性，儘管新政府執政下，可能消除進一步降息的需求，但潛在的財政刺激有望讓美國經濟持續朝向正面發展，有利股市表現。過去美國總統選舉結束後市場波動性都會下降、回歸關注基本面的經濟及企業盈利，目前趨勢仍有利股市表現。預計選後波動將下滑，回歸基本面，美股將以類股輪動的方式支撐大盤，盤面預估將呈現高檔震盪格局。