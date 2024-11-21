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全球股市第4季波動加大 科技、大中華主題最吸金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
第4季以來海外股票型基金規模增加排行。(資料來源：投信投顧公會、理柏資訊)
第4季以來海外股票型基金規模增加排行。(資料來源：投信投顧公會、理柏資訊)

全球股市第4季再創新猷，但因多空訊息交雜讓行情波動幅度加大，導致跨國投資股票型基金上個月整體規模不增反減，不過聚焦科技、大中華主題標持續吸金並帶動規模增長，成為此波多頭行情亮點標的。

根據投信投顧公會最新統計至2024年10月底止，跨國投資股票型基金10月規模中斷成長腳步，減少約18億元、減幅0.35%，來到5,213億元，但聚焦強勢題材的科技主題，以及基期低、受惠官方強力作多使行情出現轉機的大中華基金，規模持續增溫。

其中，復華亞太神龍科技、復華全球物聯網科技、統一全球新科技、富蘭克林華美AI新科技等基金今年來累積報酬逾四成，在亮眼績效帶動下，10月規模維持增長且處於淨申購；統一大中華中小、復華華人世紀、安聯中華新思路等大中華基金，除了受惠陸港股行情短線強彈之外，在產業布局上也著重資訊科技題材，讓規模跟績效同步走揚。

根據美銀最新全球經理人調查，做多科技七雄名列目前最擁擠交易之首。復華亞太神龍科技基金經理人王萬里表示，從基本面及趨勢觀察，AI相關應用持續蓬勃發展，相關供應鏈仍是2025年產業主軸，看好美、台、日三地科技股後市表現，建議可透過亞太科技股票型基金布局，或以定時定額等投資方法投入，以分散貿易戰、全球通膨再度升溫及地緣政治帶來的波動風險。

復華華人世紀基金經理人胡家菱指出，陸港股9月下旬因官方強力作多，迎來近年最強表現，但市場政策預期較高，導致短線股市漲多回落，預期在美、中政策同步寬鬆下，全球經濟軟著陸機率較高，基金採分散配置策略，以控制投資組合波動。

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