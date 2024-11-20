統一全球新科技基金 靚

經濟日報／ 高瑜君
今年來全球科技股票型基金報酬率前五強
今年來全球科技股票型基金報酬率前五強

自從ChatGPT掀起風潮後，AI催生科技股牛市行情。市面上全球科技股票型基金，今年來報酬率平均達到27.1%，績效稱霸的統一全球新科技基金，甚至為投資人帶來近五成的獲利。這檔基金其他期間績效也都在同類型基金中排名居前，五年報酬率高達205.6%。

展望2025年，投資人想問：「AI還能夯多久？明年還會是市場重心嗎？」統一全球新科技基金經理人郭智偉直言，AI發展還在早期階段，2025年才是開始高速成長的一年，帶動未來五年產值成長率達到40~50%，因為發展AI已經是各國政府和各家企業的共識。

郭智偉分析，明年AI成長動能來自三方面。首先，是演算法的進化。新的大語言模型LLM（Large Language Model）升級，具備更強的運算能力，對GPU的算力需求也是舊語言模型的五至十倍，將帶動硬體規格升級。

第二，因應算力需求提高，硬體開始更新換代。在本次財報季，各大企業皆表示，市場對AI晶片需求十分強勁。郭智偉表示，AI晶片龍頭輝達，針對AI需求研發的新晶片架構Blackwell，明年第1季才會大量出貨，將帶動相關硬體供應鏈實現獲利。

第三個動能來自雲端服務供應商（CSP）資本支出的成長，明年預估成長率由10%上修至20%。因為AI領域目前尚未出現殺手級應用，各家企業為了搶占先機，爭相投入海量資金研發AI應用。依照歷史經驗，科技領域的大部分獲利，通常是由擁有殺手級產品的王者獨占。

郭智偉表示，統一全球新科技基金仍將以AI為投資主軸，利用bottom up策略，挖掘全球各市場在AI供應鏈的優勢，包括美國軟體及晶片設計、台灣硬體製造、日本半導體設備和材料。根據基金月報，截至10月底，該基金的前三大投資區域為美國49.0%、台灣21.3%及日本12.7%，前五大持股分別為輝達、台積電、三菱重工、健策及ServiceNow。

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