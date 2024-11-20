元大00969B進行募集

美國十年期公債殖利率再度攀升至相對高點，因債券殖利率和價格呈反向關係，當看到殖利率走升代表價格處於相對低點，包括債息、潛在價差空間都可留意機會。近期國內首檔投資零息美債的元大零息超長美債（00969B）進行募集，擁有目前掛牌美債ETF最長存續期間，更加顯著反映價差特色，且沒有美債正2的投資資格限制，成為便利新選擇。

債券甜甜價再度浮現，吸引資金持續流入債市，近兩年投資人布局債市著眼於高利率帶來的甜美債息外，也期待未來降息後的資本利得空間，過去投資人透過長天期債券ETF、美債正2 ETF積極參與價差投資，其中，元大美債正2、國泰美債正2兩檔ETF受益人數今年以來皆有超過五成的成長。

然不管是元大美債正2或是國泰美債正2都屬槓桿型ETF，有交易資格限制，投資人在交易前要符合已開立信用戶、近一年買賣權證成交筆數10筆、近一年國內期交上市期貨契約成交10筆其中一項，並簽署風險預告書。

如今想要積極布局債券價差機會的投資人，可以留意本周開始募集的元大零息超長美債，類型屬於原型ETF，沒有交易資格限制，因為持有的零息美債發行期間不付息，利息要到期後才會支付，所以存續期間會較同條件附息債券長，價格波動也更明顯。

元大零息超長美債提供投資人追求資本利得空間新選擇，至10月底追蹤指數平均存續期間約26.8年，高出目前掛牌長天期美債ETF超過1.5倍，也就是未來當美債殖利率下行，潛在漲幅可望達1.5倍以上，價格表現將是原型債券ETF中最為顯著。

看好債市高債息以及資本利得的資產配置需求，元大投信一次發行三檔全新債券ETF——元大優息美債、元大優息投等債、元大零息超長美債，均採10元發行，從月配美債到投資級，從高票息到高度反映價差表現，涵蓋非投資等級債以外的債券投資偏好，募集倒數兩天。