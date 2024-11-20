科技非投等債 還有戲

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美股目前整體第3季財報季表現良好，AI相關企業收入持續大幅成長，尤其半導體公司到2025年底營收將成長近50%。法人表示，現階段在科技股財報表現佳、基本面受到支撐下，可觀察科技非投等債後市表現。

觀察2000年迄今美國聯準會降息後，公債多因殖利率先行快速收斂過大、價格漲過快而遭遇短線拋售、本波亦然，惟拉長以季來看，殖利率仍多朝向持續收斂、持續價漲之走勢，債市表現可期。

觀察近三個月全球非投資等級債券基金表現，包括日盛全球創新科技非投資等級債券、鋒裕匯理全球非投資等級債券、野村環球非投資等級債券、野村美利堅非投資等級債券等績效皆達2%以上。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊分析，回顧近20年歷次降息周期，債市均有亮眼表現，尤其非衰退之預防性降息期間，包括1995、1998及2019年，其中1995及1998年非投資等級債券多有突出表現。此外，今年過多資金在追逐太少的信用債券、尤其非投資等級債，根據BOA統計預計明年非投資等級債券發行量將會增加10%、達到 3,400億美元。其中，併購及槓桿收購活動熱絡並不斷增加，緩解現階段供不應求的失衡情境，整體流動性也將會明顯改善。

另外，追逐高殖利率交易激增，也反映市場對於新發行債券的需求，而具有優異基本面及殖利率仍高的非投資等級科技債券將相對受惠。

展望後市，台新策略優選總回報非投資等級債券基金研究團隊建議，在債市處於震盪格局下，首選商業模式穩健的發行人，並聚焦具「提前買回策略」的公司，因為就債券特性而言，存續期間愈長，違約的掌握度愈低，違約風險與信用風險愈高；反之，債券年期愈短，違約掌握度愈高，投資人面臨的風險也相對低。

投資一般全球非投資等級債券，可獲得較佳殖利率，加上著重佈局於有機會被提前買回的標的，縮短存續期間，承擔的違約風險相對較低，提升資產防禦力。

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