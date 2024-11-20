REITs族群 迎補漲行情

REITs在歷經連續兩年挑戰後，隨著聯準會啟動降息周期、通膨數據持續走緩，REITs可望受益於利率降低，且目前REITs評價仍位於十年低點，在股市多頭續航下，後續補漲空間大。

路博邁房地產證券團隊資深投資組合經理人Steve S. Shigekawa擁有30年產業經驗，他指出，目前評價相對S&P500低，且聯準會開始降息，REITs目前還在循環的初期，美國經濟之後會加速成長，目前是不錯的投資時機。基金的操作上，會減少醫療、資訊倉儲、通訊塔台這種防禦型的產業，增加辦公室，與景氣連動的旅館業。聯準會升息已告一段落，更多投資人開始關注為何REITs值得投資。根據過去歷史數據，聯準會升息結束後，不動產表現是最優秀的。而不動產在不同周期，表現跟S&P500差不多，甚至優於S&P500。

聯準會重視的通膨數據是核心PCE，目前市場預測通膨會持續降溫至2%多，而過去在不同的通膨環境之下，REITs表現都不錯。通膨高於2%時，REITs表現會高於平均水準，只有在通膨小於1%時，REITs表現會較差，因此現在是很好的投資時機。

此外，REITs在循環初期通常會表現不錯，如果有一年大跌，之後通常會是連續好幾年的多頭。

以淨營業利潤成長率來看，未來幾年的成長都是高於平均。不動產的獲利穩健，且評價面相較S&P500折價，長期以來獲利表現與S&P500相當或更好，因此現在從評價面來看，REITs有非常大的吸引力，股利率相較S&P500其他11個產業分類也更亮麗。

Steve S. Shigekawa指出，REITs產業非常多元，包括工業、公寓、辦公室、零售、醫療、資料中心、倉儲、通訊、林地等，想投資美國市場，透過REITs可能是更好的管道。目前貨幣市場基金累積超過6兆美元，大量資金其實是暫時停泊在貨幣市場基金，但開始降息以後，貨幣市場基金收益率會往下掉，因此資金會往其他資產移動，REITs也會先受惠。