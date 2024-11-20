金融股商品 錢潮湧入

最新13F報告顯示，全球大型對沖基金已開始布局金融股，橋水聯合基金近期大舉加碼富國銀行、高盛等，反映機構投資人對金融業前景看好。中國信託、第一金投信指出，金融業有機會成為川普新政的受惠產業，可透過相關基金產品，採取分批進場卡位。

金融業預期將成為川普新政最大受益者之一，一方面受惠於利率環境，另一方面則是監管政策可能放寬。中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人羅世明分析，近期債市波動加劇，主要源於市場密切關注川普減稅政策可能帶來的財政衝擊。若財政赤字持續擴大至每年2兆美元區間，恐將加劇通膨壓力。他認為，目前市場關注的通膨壓力僅屬短期現象，投資人更應著眼於川普新政的政策方向，尤其是金融監管鬆綁的進程。

金融基金績效

羅世明建議投資人採取分批進場策略，把握低點布局、高點適度調節，並密切觀察債市動向。在當前債券殖利率高檔，疊加降息預期的環境下，不失為布局金融資產的策略性時點。

至於金融債與金融股的投資機會比較，羅世明表示，從風險報酬比來看，目前金融債的投資價值優於金融股，現在正是以較低成本進場卡位的好時機。投資人可考慮透過金融收益多重資產基金，一次掌握全球金融股票及債券的投資機會。

除傳統金融股之外，值得留意的是，川普熱門交易之一加密貨幣如比特幣，價格快速突破93,000美元關卡，11月初至今漲幅已接近四成，第一金投信投資長曾志峰看好AI科技產業、加密貨幣Fintech技術等相關概念股後市表現。

曾志峰強調，川普的重要產業政見中，包括放鬆金融監管、推動數位資產，承諾要讓美國成為「地球加密之都」，及建立全國性的比特幣儲備。