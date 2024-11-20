企業買自家股 撐起多頭走勢

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

科技股引領下，美股今年漲幅超過兩成，展望2025年美國企業盈餘成長仍將維持高速成長，預計整體超過15%成長幅度，企業盈餘成長也正向反映在現金支出的提升，不僅研發支出占比已回到疫情前的水準，資本支出與股票買回持續成長，成為明年美股多頭最大支撐力道。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，展望明年美國整體企業獲利年增幅達雙位數成長，其中以資訊科技、醫療健護、通訊服務及非核心消費四大產業的獲利成長幅度位居前段班，成長預估分別為18%、17%、15%、9%。

儘管美股表現持續強勁，企業發展動能不再雨露均霑，明年資訊科技業的平均獲利年成長率達18%，然墊底的能源產業僅有1%，兩者之間相差17個百分點。

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