美股基金 今年漲三成

美國經濟不確定因素消退，美股創新高後雖拉回，但投信發行美股基金自川普當選以來表現平均上漲，今（2024）年來美股基金績效平均漲幅逾三成，市場法人表示，目前趨勢仍有利股市表現，可關注受惠於政見或長線成長看好的產業，以定期定額或分批進場適度布局美股基金。

群益投信表示，雖然美國製造業稍顯疲軟，但服務業景氣持穩、民間消費動能亦保有韌性，儘管新政府執政可能消除進一步降息的需求，但潛在的財政刺激有望讓美國經濟持續朝向正面發展，有利股市表現。

投信發行美股基金表現

過去美國總統選舉結束後，市場波動性都會下降、回歸關注基本面的經濟及企業盈利。預計選後波動下滑，將回歸基本面，以類股輪動的方式支撐美股大盤，盤面預估將呈現高檔震盪格局。投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局美股基金。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，市場對於川普減稅、美國企業海外盈餘回流與基礎建設支出政策樂觀期待，且評估川普的政策相對親商，加上美國基本面表現穩健，美股中長期表現仍值得期待。

整體來看，市場正面看待機會較高，但目前美股已位於高檔，上漲空間有限；中長期來看，受惠於政見或產業長線成長看好的產業，投資布局隨著選後市場回歸基本面，留意兼顧成長性及政策受惠的科技、金融、工業類股表現。