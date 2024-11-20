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ESG投等債 買點浮現

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
00966B追蹤之指數四大步驟 圖／經濟日報提供
00966B追蹤之指數四大步驟 圖／經濟日報提供

債市動盪反應川普交易及聯準會官員談話影響，債券買點浮現，且在ESG長期趨勢帶動下，預計2034年全球ESG投資市場將來到167.49兆美元，以18.8%的年複合成長率攀升，而ESG表現優異的企業，其發行的債券也相對更有機會獲得資金青睞，統一投信將在11月25日至27日募集券統一ESG投等債15+ETF（00966B）。

統一投信總經理董永寬昨（19）日指出，過去一年中出現過兩次進入債券市場的甜蜜點，分別在去年10月以及今年4月，如今因降息趨勢打折扣，時間往後延且幅度也縮小，現在又進入債市價格的低點，意味著投資機會也隨之浮現。而債市投資就應該把握適當時機加入資產配置中，讓整體的投資組合更加平衡健康。

展望2025年，核彈級的影響就是川普，這是市場中最大的不確定因素，雖然存在川普可能退出全球氣候行動的變數，但董永寬認為，ESG是長期大趨勢，也已經是全球共識，趨勢不會因四年任期而有所轉變。

統一ESG投等債15+追蹤彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數，經理人張美媛表示，精選BBB級長天期公司債，具備利率相對較高且違約率相對低的特色，還加入ESG篩選因子和ESG升降評加減權機制，可以深化ESG投資效果。

指數篩選規則的第一步是鎖定美元計價公司債，第二步則從流通性、到期時長及信評等方面，精選票面利率高於4.5%，且為已開發國家發行的BBB級長天期公司債。第三步重點關注債券發行人的ESG表現，先排除爭議性較大者，再擇優挑選MSCI ESG評級為BBB以上，且排名前75%的發行人。

挑選出優質成分債後，第四步將投資組合採市值加權排序。因每位債券發行人的ESG評級更新的時間不同，指數每月會重新檢視成分債發行人的ESG評級變動，進行權重加減權。

若發行人的ESG評級上升，其成分債投資比例將增加至原本的1.25倍，遭降評的企業所發行的債券，投資比例則乘以0.8倍，但同產業的投資比率不得超過15%。

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