「川普2.0」效應讓美債掀波，長天期美債指數今年來績效翻黑，短天期債則維持紅盤。法人指出，因川普未來政策可能助長通膨，美債殖利率提前上揚，但在降息趨勢下，建議可透過波動度較低的投資等級短天期債券基金，掌握息收機會。

據統計，美國10年期以上公債指數今年來下跌4%，投資等級公司債指數則小漲0.1%；1-5年期美國公債及投資等級公司債指數同期間漲勢優於長債，今年來漲幅分別有2.8%、4.8%，且年化波動度僅2.4%、2.2%，明顯低於美國10年期以上公債及投資等級公司債指數的12.3%、9.6%。

復華全球短期收益基金經理人黃媛君表示，長天期債券價格易受通膨預期及財政赤字影響，川普就任後政策變動恐帶來不確定性與波動性，但目前美國聯準會利率政策高出通膨率約2%多，儘管降息步調可能較預期放緩，但明年降息趨勢仍在，短天期債券將直接受惠。

黃媛君指出，美國投資等級公司債信用風險相對低，目前指數殖利率約5%以上，仍在長期相對高位，加上美國10年期公債殖利率只比2年期高出13基點（bps），短債有相似的息收、較低的價格波動優勢，可提供做為債息累積較佳的資金出路。基金布局將聚焦殖利率5%以上的已開發國家投資等級公司債或金融債，並適時運用短天期公債期貨，來參與美國及歐洲央行降息的利多機會。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，聯準會應該會延續目前降息基調，預期美國利率還是會往下走，但長短債不同調。聯準會降息有利短中期債券，但長天期公債降幅相對有限，因為川普政策可能推升長天期利率。此外，仍可留意美國公司債，因川普減稅政策下，有望直接降低企業稅負支出；振興經濟政策有助營收，雙重效應下有機會增加企業獲利，並提高償債能力。