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AI、科技型基金 長線布局

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
全球股票型基金近期績效表現 圖／經濟日報提供
全球股票型基金近期績效表現 圖／經濟日報提供

觀察全球股票型基金近一個月績效表現，其中以AI、科技相關類型的基金表現較強。法人建議，生成式AI持續幫助企業數位轉型，提高效率和自動化潛力，看好醫療保健、金融、消費及工業等多產業的AI運用發展，相關科技受惠產業基金可長線布局。

根據CMoney統計，包括：第一金全球AI機器人及自動化產業、第一金全球AI人工智慧、第一金全球AIFinTech金融科技、PGIM保德信全球新供應鏈、華南永昌全球精品、聯邦民生基礎建設股票入息等，近一個月績效皆達3.5%以上，優於台股加權指數跌4%的報酬。

安聯投信表示，回顧全球股票型基金資金流向，統計至13日，美股基金淨流入擴大至557.8億美元、持續居冠，其他股市則均呈現淨流出。

全球市場上，美股在經歷一波上漲後，出現拉回整理，市場對明年元月上任後川普關稅等政策感到擔憂，聯準會主席暗示可能會放慢降息步伐，都壓抑市場樂觀情緒；國際股市多拉回整理，中國雖宣布擴大地方政府化債方案，但欠缺消費刺激等具體措施，美元仍偏強勢，壓抑新興市場股市。

科技產業上，野村投信分析，即將邁向川普2.0，川普將強力聚焦AI科技並為這個領域的業者帶來重大順風，有望大力推動AI發展，讓微軟、亞馬遜、Google等科技巨頭受惠。

有鑑於美國科技巨頭AI商機遍地開花，今年四大科技巨頭在AI布局的資本支出遠超過2,000億美元，2025年還準備繼續大手筆投資。

物聯網科技方面，安聯投信分析，大多數網路資安公司財報顯示季度營收強勁。若進一步觀察，網路資安仍是科技類股中較為穩健的領域之一，應將較不受到近幾個月干擾AI相關正反面雜音影響。

永豐投信看好智能車產業正迎來新一波的成長浪潮，電動車在經歷智能化升級後，將成為未來行車的主流趨勢，並同步帶動台灣智能車供應鏈的蓬勃發展，包括車用晶片（Chips）、車用控制台（Center console）、充電系統（Charger）、車聯網（Connectivity）組成的4C商機，將是投資人後市值得關注的議題。

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