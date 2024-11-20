特別股基金商品 抗波動

據國際貨幣基金組織最新預測顯示，2025年全球經濟增長率將放緩至3.2%，川普新政充滿變數。法人認為，短期內市場波動將加劇，建議留意具有相對穩定的股息收益與抗跌性強特點的特別股基金。

川普勝選為全球市場投下震撼彈，川普主張的減稅政策雖有利於刺激經濟，但貿易保護主義政策也為全球經濟增添不確定性。

合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗表示，在市場震盪加劇的情況下，投資人應更加重視資產的穩定性，相較於波動較大的普通股，特別股具有相對穩定的股息收益與抗跌性強等特點，在市場震盪時更具防禦性，可望成為投資人尋求避險的選擇之一。

川普的經濟政策為金融股與金融特別股市場帶來兩大投資機會，首先是監管政策的放寬，川普政府的首要目標之一是減少對銀行及金融機構的監管，這一政策使得大型銀行得以大幅降低合規成本，釋放更多資金，專注於更高回報的業務增長。此舉將銀行的盈利潛力推向新的高度，進一步提升其股票的吸引力。

其次，稅改政策帶來的成本優勢也是重點之一，川普推動的稅改計畫將企業所得稅率從目前的21%降至15%，大幅降低銀行等金融機構的稅負，進一步提升整體盈利水準。

整體而言，放寬監管與稅改的雙重利好政策，正將金融股市場推向新的增長空間，特別是對金融特別股而言，在當前不確定性高的市場環境中，其穩定的收益優勢吸引市場目光。

群益全球特別股收益基金經理人張諺祺表示，市場擔憂川普當選後的關稅等措施將導致通膨重新加速，但考量川普上任後任命內閣到實際執行關稅仍需一段時間，且殖利率已部分反映關稅疊加發債議題，後續上行空間有限。

美國公布財報多優於預期，顯示獲利能力穩健，整體市場氣氛正面，而特別股在其收益仍具吸引力下，可望吸引資金，產業方面，包括體質較佳且受惠資本活動的大型金融機構、公用事業發行的特別股皆可留意。