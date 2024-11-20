多重資產基金 人氣旺

美國總統大選後，對「川普交易」的預期讓美股再創新高、美元指數升至106、美國公債殖利率反彈，美國資產吸引力大增，今年來投信發行以美國為主的多重資產基金也掀起追加募集潮，追募的檔數有五檔，高居所有追募基金類型之冠。

摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱表示，美國經濟往往是全球金融市場的領先指標，以川普目前的施政目標來看，美國優先就是未來施政的重點項目；根據歷史經驗，會影響到市場實際走勢的並不是政治人物的政策，而是美國整體經濟環境與聯準會的利率決策；所以面對不確定性明顯增加的2025年，以美國多重資產為主的共同基金確實是投資人的優先選項。

今年來追加募集之多重資產基金 圖／經濟日報提供

楊若萱指出，表面上，「川普交易」似乎主導了美股在總統大選後的盤勢，但由於市場向來都有提早反應的特性，所以儘管川普交易可能推動短期走勢，美國市場中長期會出現什麼變化，關鍵還是要看美國實體經濟的表現。

楊若萱分析，儘管川普未來的施政有可能增添市場不確定性，但美國資產市值仍將維持其全球主導性地位。美國景氣與獲利表現具韌性，選後美國前景轉向明朗，美國股債資產亦有望受惠軟著陸與寬鬆環境。建議投資人此時可布局以美國多重資產為主的基金，透過參與美國股票、債券、REITs與另類收益資產，去因應未來多變的市場環境。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，川普交易行情退燒，在政策明確之前，投資人也將回歸獲利前景，持續看好美股、台股及印股，產業方面，有鑑於AI發展與川普政策主張，看好科技股、電網基建、工業股和金融股；同時，也看好降息周期債市的表現，信用債的總報酬有望優於公債。全球股市當前估值較高，或需要更強的企業獲利來消化，市場波動也會加大，對股票與債券應維持多元分散配置。