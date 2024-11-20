歐美進入降息循環，新興亞洲各國也陸續調整貨幣政策。法人指出，新興亞洲經濟體的成長速度預計將超過成熟市場，而且，實質利率逐步下跌，更有助於提振整體股市表現。

霸菱投顧指出，亞洲投資機會多元，可透過長期成長主題來掌握，例如科技的普及（數位化及萬物互聯）、生活方式及社會價值觀變遷（包括永續發展、千禧一代/Z 世代消費趨勢、健康生活等）、去全球化（供應鏈多元化及企業回流）。

在中國大陸及印度方面，霸菱投顧表示，中國推出一連串激勵措施，雖然可能需要一段時間才能反映到經濟基本面，但中線來看，市場會重新評價一些具強大競爭優勢的企業。印度受惠結構性成長動能，看好盈餘成長強勁、且評價合理企業。

百達投顧更認為，中國貨幣刺激政策對經濟產生正向影響，並預期將有更多財政措施，現在是將陸股配置從中性調升至加碼好時機。陸股總市值相對於貨幣供應量（本地投資者的現金儲備）比例處於20年低檔，投資價值高。因此，儘管從9月中以來陸股持續走高，但未來數月內仍還有上揚空間。