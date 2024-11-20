印度股市 乘機撿便宜

全球資金自印度移轉至中國，印度股市第4季走勢疲弱。

受到季節性因素，印度企業獲利成長放緩，以及通膨使印度盧比疲軟，影響市場情緒，印股10月起多頭行情暫歇，並出現大幅度的修正，過度恐慌的賣超，反而提供投資人很好的進場時機，建議可加碼布局。

印度中小股自去年開始，吸引大量資金流入，類股漲勢凌厲，但也成為近期修正的重災戶；相對之下，大型股因評價面相對便宜，在這波修正當中相對抗跌。

印度Sensex指數下半年以來，走勢一度創下新高，但受到諸多逆風因素影響，自十月起開始走弱，統計下半年至11月18日，指數下跌2.7%，觀察主動型基金的績效，共五檔印度股票基金展現出韌性，包括首源首域盈信印度次大陸、富蘭克林坦伯頓印度、瀚亞印度、野村印度潛力、富達印度聚焦基金。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，目前外資流出印度股票的金額，已是有史以來第三大比例賣超，多數可能流出的外國機構投資（FII）都已流出，研判持續賣出的能量有限；印度股市已出現過度恐慌的超賣階段，未來下跌空間有限，反而回到很好的進場時機點，對於追求中長期報酬的投資人而言，可伺機布局。

富蘭克林證券投顧指出，近期經濟數據顯示印度成長動能有回升趨勢，領先指標製造業與服務業PMI於10月皆呈現回升態勢，10月GST消費稅稅收也回升至1.87兆盧比，為歷史次高水準，年增率由9月的6.4%低點回升至8.9%。預期隨印度政府支出增加與寬鬆的金融情勢，將使印度經濟成長有所改善，今年8~9月估是本波周期谷底。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加表示，受惠廣大的國內市場、國家及產業升級、持續的數位轉型、消費擴增與升級等趨勢，印度成長動能強勁，印度企業往往也能將本國經濟成長轉化為企業獲利，該基金由印度當地研究團隊操盤，以第一手研究資料遴選優質投資標的，掌握印度經濟多元成長契機。