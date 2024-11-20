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太空衛星基金 冒出頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
近期太空衛星發展關鍵數字 圖／經濟日報提供
近期太空衛星發展關鍵數字 圖／經濟日報提供

近期「川普交易」熱，川普大咖助選員，也是SpaceX創始人馬斯克將入閣，帶動太空衛星相關標的強勢表現。Solactive資料統計，太空衛星指數11月以來漲幅達一成。法人指出，鬆綁太空火箭發展等管制，列川普新政府重要議題，投資人可留意衛星相關基金表現。

第一金太空衛星ETF（00910）經理人曾萬勝指出，美國太空軍（USSF，美軍的太空軍事部門）是川普前一任期所提出，太空軍2024年預算約300億美元，主要進行太空系統安全防護等，同時投入擴大機密通訊衛星網絡的發展等。太空產業屬於高資金投入、高技術含量的科技領域，產業進入門檻高，具備較大投資波動度與成長動能，較適合投資人採取單筆搭配定期定額方式進行投資，隨經濟規模、技術應用擴大，太空衛星ETF投資可望進入新一輪投資變現階段。

第一金太空衛星ETF多檔成份股也傳出各項財務佳音，目前第一大成份股火箭實驗室（Rocket Lab）股價一個月最大漲幅超過100%，由於該公司宣布與Neutron火箭開發取得進展，進入資格認證階段，這是測試及首次飛行前關鍵步驟，同時也已獲得2026至2027年訂單，發射服務部門的客戶需求維持穩定成長驅動股價上揚。

第一金太空衛星ETF投資區域鎖定太空發展重要國家，包括：美、歐洲、日、台、韓等地，成份股涵蓋四大主軸，包括衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件，及太空旅遊與探索等。

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