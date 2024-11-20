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川普2.0效應 AI、半導體股差異將擴大

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

川普2.0時代來臨，法人指出，短期內投資人仍在消化新政府上台後的可能政策變化，市場還會有不小波動。長期而言，AI仍是科技股領頭羊，但由AI領軍的科技及半導體股發展表現差異將擴大。

聯博集團科技創新主題策略投資長朱蕾建議投資人，及早布局科技創新主題，不只關注與AI直接相關的資料中心或伺服器，還要擴大到具長期成長與獲利潛力的次領域，如雲端/大數據、自動化/物聯網、AI基礎建設與數位媒體/支付等。

以AI基礎建設為例，朱蕾分析，由於伺服器的高耗能需求，AI需要龐大的電力支援。美國的電力需求在未來20年將成長約38%，是過去20年的約四倍。但目前既有的設施只能支應個位數成長，因此需要更多的基礎建設投資。

朱蕾指出，至於軟體領域，目前也有投資機會，包括資訊安全及一些進入門檻高的次產業。但由於整體競爭激烈，加上較可能受到產業顛覆的衝擊，因此目前傾向謹慎選股。

群益美國新創亮點基金操盤團隊指出，目前企業採用AI，大多應用在提升企業營運效率，工作流程自動化為目前主要發展重點，順勢提升雲端軟體平台的重要性。從最近相關企業財報可以發現，在生成式AI出現後，軟體服務訂單量成長快速，驗證軟體升級的需求強勁。

數年來，AI蓬勃發展，帶動科技股整體評價往上走，投資人難免會有「是否追高」的疑慮。若是與2000年科技泡沫化時期相比，現在的科技業商業模式較穩健，獲利前景也較好。因此，雖然科技股評價偏高，但成長前景仍正面，焦點放在科技股是否具創新能力、產品周期是否能帶動成長等。

目前整體產業仍是由超大型股主導，但超大型股的成長性也開始出現分歧。接下來若想掌握科技股投資機會，精選個股將成為關鍵。

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