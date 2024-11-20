隨美國大選塵埃落定，台股近期也拉回整理。觀察近三個月台股基金表現仍優於大盤，法人表示，接下來多空情況還是要看市場對AI個股的態度，利多不漲或利空不跌仍須留意，但台股基本面良好，建議可趁勢逢低布局。

值得注意的是，台股基金近三個月前十強，依序包括：富邦科技、富邦精準、台新台灣中小、街口中小型、街口台灣、富邦台灣心、富邦高成長、野村成長、野村積極成長、國泰科技生化等，平均達9.9%，優於大盤的3.8%。

台股基金近期績效表現 圖／經濟日報提供

富邦投信股權投資部主管謝育霖表示，接近年底，因今年整體股市處於有獲利階段，獲利了結賣壓紛紛出籠，故短期恐進入震盪行情。

另外，市場對於川普總統的未來內閣人選及政策都處於觀望情緒之中，這情緒帶來不確定性上升，使得獲利了結賣壓加大，導致短期盤勢較逆風。

謝育霖指出，展望明年，整體研判行情將先蹲後跳，隨著1月川普上任，政策將逐漸明朗，負面不確定性現階段已多反映，且隨著全球主要經濟體貨幣政策走向寬鬆，明年景氣不會差於今年，加上AI科技的持續推進，AI需求將持續帶來企業受惠，整體有利資金持續聚焦科技類股，故仍看好明年整體行情正向發展。

安聯投信台股團隊表示，隨著本益比來到相對高位，獲利成長實績與預期變化成為主導盤勢主力。包括：美國大選共和黨候選人川普當選、新政府團隊未來政策方向、輝達（NVIDIA）GB200開始小量出貨等都成為牽動近期行情的主要力道。

另外，近期部分市場情緒隨著川普未來政策與團隊消息而起伏；面對川普當選後再提關稅壁壘，從物價角度來看仍需留意後續影響；但若以時序來看，川普當選消息對市場影響已在浮現，隨著消息反覆被消化，推估明年1月20日川普就職時，雜音有望逐步鈍化。但在此之前，預期影響仍在。

在布局上，安聯則建議，鎖定未來三至六個月營運正向類股或主題，應有助於降低不確定因素影響；可以企業獲利正向展望為基礎，對未來三個月的台股給予正面預期，看待台股後市，維持上升箱型走勢看法也不變。