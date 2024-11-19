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美國經濟續強 這檔多重平衡型基金卡位股債雙行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信表示，長線來看，美國作為全球最強經濟體地位不可撼動，投資人可善用多重平衡型基金，如國泰美國多重收益平衡基金積極布局，掌握美股債市場雙行情。

美國聯準會主席鮑爾上周表示美國經濟增長強勁，最新數據雖顯示美國失業率有上升，但近幾月來趨於平穩且低於歷史標準，通膨持續朝2%目標前進，因此「不急於降息」；發言持續發酵，連帶近期美債殖利率維持高檔震盪走勢，18日美國10年期公債殖利率在4.41%作收。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，雖鮑爾不急於降息言論引發市場出現震盪，但從芝商所Fed Watch資料顯示，至明年6月的利率會議前，聯準會都還有望再降息2碼，降息周期持續，對美債中長期表現仍有利；此外，市場可能過於擔憂川普政見對通膨的影響，實際的結果仍將視關稅政策的執行度而定，並需考量這些政策對成長或其他總經數據的潛在影響，皆會影響未來利率走勢。

國泰美國多重收益平衡基金由基金經理人主動操盤，根據市場變化隨時調整投資組合。根據國泰投信官網，截止至10月底，國泰美國多重收益平衡基金配置近五成的美債，且根據上一次預防性降息，金融債在循環啟動後三個月、六個月及一年報酬皆優於其他債種，該基金持有包括摩根、花旗銀行發行的金融債，更能掌握降息利多。

此外，國泰美國多重收益平衡基金配置逾四成美股，並以科技電子股為首，蘋果、輝達及微軟等七巨頭成員，其中，坐穩AI晶片扛霸子地位的輝達將在美國時間11月20日公布最新財報，受益於晶片的強勁需求，市場預期本次財報輝達年收有望成長逾80%，旗下最新晶片GB200最快今年底將逐步出貨，市場潛力無窮。

國泰 美國聯準會 降息

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