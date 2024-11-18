外資提款 台股大失血

市場關注川普當選的政策不確定性，外資近一周持續賣超新興亞股，以賣超台股30.8億美元最重，其次是南韓的12.3億美元、印尼的2.9億美元，只有印度逆勢吸金1.3億美元。

亞股上周全面收黑，以南韓跌5.6%最重，其次是菲律賓跌4.3%、台股跌3.4%。

外資在新興亞洲主要股市買賣超 圖／經濟日報提供

今年以來，外資對新興亞股以買超南韓60億美元最多，其次是印尼的19.4億美元；賣超則以對台股的161.3億美元最重，再來是泰國的37.3億美元。今年以來，新興亞股仍以台股大漲25.7%最優，再來是馬來西亞的10.2%，以南韓跌7.1%最弱。

外資11月以來持續賣超印度，今年以來的資金流向由買超轉為賣超。群益大印度基金經理人向思穎表示，最新一季企業營收雖持續成長，但利潤率受原物料價格上升而下滑，因此股價承壓。但獲利疲軟應為一次性因素，市場預期印度企業今、明兩年獲利成長率仍有雙位數，近期的股市修正也讓評價面脫離過熱區間，有利股市止穩。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股上周連續數日拉回，已形成短壓，須等量價俱揚才能突破，否則短線將呈現「上有壓、下有撐」的整理格局，上櫃走勢較集中市場弱。本周焦點將為人工智慧（AI）指標股輝達財報，近期台股AI伺服器族群相對強勢。指數下檔支撐在已上彎的季線附近，或可留意進場機會。

安聯投信台股團隊指出，建議鎖定未來三~六個月營運正向類股或主題，應有助降低不確定因素影響。接下來市場多空要看市場對AI個股的態度，利多不漲或利空不跌，都需留意。技術面來看，價漲量增走勢因川普當選而改變，需留意季線支撐。

群益創新科技基金經理人孫傳恕表示，預期川普上任後，中美競爭及高科技技術限制仍將維持。相關舉措或言論可能為市場帶來波動，但這並不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體/ODM供應鏈完整及轉單效益擴大。

越南上周跌2.7%，今年來漲幅仍有7.7%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期美元走強導致亞洲貨幣貶值，越南盾疲軟，影響投資者信心和股市表現。然而，越南經濟強勁，第3季國內生產毛額（GDP）年增率超過7%，預測匯率穩定後，市場將重新評估越南的經濟基本面。