聽新聞
0:00 / 0:00
優質企業債 進場時點到
美元轉趨強勢，市場預期降息幅度收斂、美債走勢過度悲觀，造成長、短天期美債殖利率反彈；不過，法人認為美國至2025年底仍有4至6碼降息空間，過度反應的美債殖利率仍將校正回歸，投資人宜把握優質企業進場時機。
第一金美國100大企債券基金經理人林邦傑表示，美國9月中、下旬啟動降息循環，美債殖利率即出現反彈，美債表現提前反應共和黨紅潮來襲的可能性，同時也在消化降息循環啟動前市場過度樂觀的降息預期，一邊過度悲觀提前反應，一邊則是消化原先過度樂觀的預期，然債券殖利率終將回到合理區間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言