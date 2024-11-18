優質企業債 進場時點到

美元轉趨強勢，市場預期降息幅度收斂、美債走勢過度悲觀，造成長、短天期美債殖利率反彈；不過，法人認為美國至2025年底仍有4至6碼降息空間，過度反應的美債殖利率仍將校正回歸，投資人宜把握優質企業進場時機。

第一金美國100大企債券基金經理人林邦傑表示，美國9月中、下旬啟動降息循環，美債殖利率即出現反彈，美債表現提前反應共和黨紅潮來襲的可能性，同時也在消化降息循環啟動前市場過度樂觀的降息預期，一邊過度悲觀提前反應，一邊則是消化原先過度樂觀的預期，然債券殖利率終將回到合理區間。