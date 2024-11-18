REITs抗震 法人按讚

對川普上任後政策的不確定性，造成市場波動加劇。不過，法人指出，REITs走勢通常與傳統股票、債券的相關性較低，納入REITs能降低投資組合的波動度，有助於分散風險，投資人不妨多元布局不同產業REITs，並聚焦資料中心、醫療等趨勢產業上的REITs標的。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝分析，川普當選美國總統，加上美國非農就業數據超預期亮眼，失業率下滑，市場預期Fed之後僅會緩降息，進而推動長債利率快速反彈至4.2%，衝擊REITs近期賣壓加重。

李文孝表示，REITs企業第3季財報陸續公布，其中資料中心業者因AI伺服器支出超出預期，預計今年主要雲端業者伺服器資本支出將大幅成長45%至1,800億美元，明年再增加17%，二大龍頭業者將持續受惠，今年訂單量皆已達新高水準。

整體來看，2024年REITs獲利成長率約3.6%，成長最高的是醫療、工業、資料中心，多元與商辦則最低；2025年獲利則增長至4.3%，多數產業獲利均較今年更高，僅零售與特殊型裡的通訊獲利較低。看好持續供不應求獲利快速成長的醫療、資料中心，以及明年供需將開始轉折露出曙光的住宅、工業、商辦。

PGIM全球精選不動產證券基金產品經理張國揚表示，當前REITs市場還有一個更大優勢，在於結構更加多元化，相較2010年，現今REITs各次產業市占已明顯改變，占比較高的不再是商辦等，而是受惠電商發展的工業型（物流、倉儲）、受惠AI發展的資料中心等，在趨勢浪頭高速發展的產業。

張國揚指出，目前REITs基本面有三大優勢，首先是租金收入穩定，REITs租金收入成長在不同景氣循環中保持穩定，長期平均成長率約3.4%，給予資產一定的下檔支撐。

再者，REITs於供給面上也有供不應求的優勢，過去兩年由於利率和建築成本顯著提升，導致不動產開發活動受到嚴重壓抑，讓產業供給量持續位於歷史相對低位，在供給受限之下，有利於租金的談判能力，REITs收益將因此提升；最後是聯準會降息後降低融資成本，REITs所發行的債券殖利率已自高點回落2%左右，較低的債務成本將有助於提振REITs後市表現。