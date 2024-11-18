科技股商品 定期定額買

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

11月美銀美林經理人調查報告顯示，受到川普勝選影響，本月大選後受訪的經理人最看好兩大產業科技與銀行業。國內投信投顧法人近期最看好的產業仍首推科技業，仍為在人工智慧產業長線驅使之下，可趁市場拉回之際，布局科技基金。

目前科技業最關注議題之一是川普上任後若對非美國家提高關稅，恐將衝擊獲利。野村高科技基金經理人謝文雄分析表示，川普上任後的首要任務是先任命官員入閣，接著進行至少一年的行政調查，方能決定是否符合提高關稅的條件，如此才可進行修法動作，市場認為即便提高關稅最快也是明年下半年才開始發酵，對於關稅提高通膨等疑慮，短期之內要看到的機率較為有限。

從評價的角度來看，每年轉年的營運表現，獲利成長性較佳的企業往往有機會迎來評價重估(re-rating)的機會，此時股價也有向上提升空間。

謝文雄表示，AI盛世中，台股最為受惠。其中，全球AI伺服器產業鏈中關鍵的上中游廠商皆屬於台灣供應鏈，挹注台股基本面維持榮景。伺服器零組件受惠產品升級，產值及算力大幅提升，AI面臨「高功耗」的問題；為了解決問題，AI伺服器將採用效果更好的液冷式散熱、資料中心以更高頻寬的交換器來簡化佈線降低損耗，已經成為當今主流趨勢。

謝文雄指出，AI發展大致可分為三個階段：基礎建設、終端產品、軟體應用。目前AI才剛起步，市場份額主要集中在基礎建設，主要是算力建置、模型訓練，占整體AI市場超過70%以上的市場份額，但隨著更多的AI基礎建設持續投資，以及更完善的終端產品陸續推出，明、後兩年將是成長最快的兩年，看好明年AI市場投資商機將正式迎來主升段。

此外，富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯也認為，AI貨幣化正在發生，建議投資人定期定額投資科技股乘上長期順風。

AI 關稅

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