聯準會（Fed）主席鮑爾與多位聯準會官員的態度轉偏中性，不需急於降息，近期美、台等全球主要市場震盪。然投信法人表示，美國10月消費者物價指數年增2.6%，符合市場預期，聯準會12月降息機率高，仍有利風險性資產表現，投資人可伺機逢低布局台股基金。

日盛投信台股投資研究團隊表示，目前外資期貨空單未平倉口數高達4.5萬口，使得指數短線恐遭到壓抑，然因科技權值股法說展望佳，有望醞釀台股反攻態勢，因此對台股不用太過於悲觀，指數隨時醞釀反彈契機，有基本面族群繼續輪漲，中長期偏多展望不變。

台股股票型基金績效 圖／經濟日報提供

日盛投信台股投資研究團隊指出，美國總統大選後不確定性消除、在川普慶祝行情過後，市場將回歸基本面，下周市場焦點將鎖定在輝達預計於美國時間11月20日公告之第3季財報，市場預期輝達有望連續八季超前財測。由於科技公司第3季財報均顯示AI需求依然強勁，在第3季財報公布後，美四大雲端服務廠商（CSP）2025年資本支出的共識預估已從2,330億美元上調至2,480億美元，從年增12%上修至16%。CSP資本支出持續上調加強市場對AI需求的信心，AI概念股仍可持續關注。

統一龍馬基金經理人王寧毅表示，聯準會進入降息循環，美國就業市場供需逐漸平衡且通膨穩定，經濟朝軟著陸方向前進的機率大幅提升，有利股市評價上升。加上半導體景氣可望維持上行，首批GB200新品也將在第4季開始交貨。AI長期成長趨勢強勁，產品規格升級和新平台陸續推出，對台廠獲利將帶來正面挹注，延續台股多頭行情。看好AI產業鏈中的晶圓代工、PCB、IC設計，和先進製程耗材及設備供應鏈等，具備高成長潛力。

野村優質基金經理人陳茹婷認為，美國總統大選結果對盤面的影響應屬短期，美國通膨持續降溫的趨勢將成為2025年上半年支撐盤面的主要軸心，在降息循環啟動資金環境重返寬鬆的格局下，投資人可樂觀期待明年上半年的資金行情，建議趁近期震盪逢低買進，看好AI、先進封裝、矽光子及CPO的長線趨勢，另外美國消費內需產業受惠於降息利多，在庫存水位已低的情況下，商品消費2025年重回成長可期。