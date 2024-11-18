境外債、多元收益基金 紅火

美國聯準會（Fed）終於開啟降息循環，國人第3季大買境外債券及多元收益型基金，在前十大熱賣境外基金中，只有一檔純股票基金。法人指出，雖然Fed降息速度仍不確定，但投資人對於收益的需求仍高，相關基金可望續受青睞。

Fed在9月18日降息2碼（即0.5個百分點），為2020年以來首次降息，開啟本波降息循環，11月7日又降息1碼。境外基金資訊觀測站統計，在2024年第3季，國人最愛的境外收益型基金為聯博美國收益基金，單季進帳267.4億元，是前一季的兩倍多，可見投資人對於Fed降息的強烈期待。

聯博美國收益基金100%投資美元債，有73.5%在美國債券，平均信用級別為A-，平均存續期間降到4.96年，目前公債及投資等級債的加總比重逾六成，其他還配置非投資等級債、強勢貨幣新興市場債、不動產抵押貸款證券等，布局多元。

如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於5.93%-6.23%。

聯博美國收益基金廣納各類美元債券，長期表現及收益相當穩健，因此備受投資人喜愛，國人持有金額已達2,198億元，在所有境外基金規模排名已升至第三名。

緊接其後的是高盛投資級公司債基金，單季進帳247.5億元。這是最受國人捧場的投資級公司債基金，Fed去年停止升息以來，資金持續流入，今年以來更是大量吸金，累計前三季淨流入597億元，為所有境外基金吸金冠軍。國人持有金額在9月突破1,000億元大關，達到1,020億元，快速躍升到所有境外基金中的第五大。

聯博全球非投資等級債券基金為第3季銷售季軍，單季進帳178.4億元。這是國人最愛的非投資等級債券基金，但在Fed升息期間人氣變弱，到今年元月國人持有金額重新回到3,000億元，目前國人持有金額為3,512億元，在所有境外基金中排第二名。

第3季熱銷第四到十名基金依次為PIMCO多元收益債券、PIMCO新興市場本地貨幣債券、富蘭克林穩定月收益、摩根多重收益、摩根士丹利環球機會、高盛新興市場債券、富蘭克林全球債券基金。