半導體股 搭AI多頭列車

美國總統大選後台股持續震盪，但人工智慧（AI）發展趨勢未變，半導體產業長線仍可期。投信法人表示，投資人可趁近期台股拉回整理時買進布局半導體ETF，跟上AI產業多頭列車。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如分析，AI榮景才正開始，AI趨勢終端應用也出現新商業模式，從AI雲端伺服器，到邊緣運算的AI PC、AI手機，AI逐漸開始改變人類生活，這些AI終端應用都需要台灣企業的技術與服務，也是商機所在。台灣身為全球晶片產業的核心，顯示台灣在AI的影響力可望成為這波AI浪潮的最大受惠者，AI科技近幾年相當火熱，台灣做為全球科技供應鏈重鎮，將不會缺席未來的科技盛宴，值得把握這一波商機及投資機會。

近期半導體股出現震盪，不過，中國信託投信認為，美國總統大選結束，川普再度入主白宮，市場不確定因素消除，激勵美股上演慶祝行情，三大指數續創歷史新高。台股近期雖受川普保護主義言論，以及美國商務部要求台積電禁止販售中國晶片禁令影響，表現相對疲弱，但觀察AI相關供應鏈第三季財報，表現多優於預期，顯示基本面並未改變，此時台股回檔，反而是提供投資人進場布局的機會。

中國信託投信經理人張圭慧表示，家登、中砂都屬於先進製程概念股，其中家登為全球半導體極紫外光光罩盒（EUV Pod）龍頭，中砂切入晶背供電，可望成為埃米世代顯學。至於電源供應龍頭廠矽力，受惠半導體應用動能回升，電源晶片產業需求也可望提升。台積電在法說上已強調，AI需求仍強烈，無泡沫化疑慮，投資人可分批布局相關ETF。