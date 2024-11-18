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生醫族群 雙題材搶鏡
近期在迎來降息環境、美國大選落幕，市場不確定性減少下，帶動風險性資產表現，其中生技醫療類股在新藥研發題材加持，與併購熱度可望攀升而受到市場關注。今年生技醫療相關基金表現，新台幣級別全數繳出正報酬，且超過半數的基金累積報酬率都超過一成。
群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，美國10月ISM服務業PMI指數由前期54.9上升至56.0，高於市場預期，抵銷製造業PMI的下滑，使綜合PMI持續加速擴張，顯示美國經濟狀況仍屬健康，因此聯準會持續降息的趨勢也未改變，可望支持美股表現。
生技醫療產業方面，現階段仍朝正向發展，而川普傾向的減稅、放鬆監管立場，對於生醫產業也相對有利。
蔡詠裕指出，根據2015~2023年經驗，下半年執行的生物製藥併購數量較多，特別是選舉年後，交易數量和規模都明顯增加，推測也與大型併購監管政策的明確性有關，在選後併購活動可望更熱絡下，也有望帶動比價效應，因此中長期仍看好生技醫療股表現。
次產業方面，市場關注減肥藥在大廠銷售狀況有望顯著增長擴產，相關個股值得留意，其他如醫療保險、醫材等亦可持續關注。
PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，今年醫療產業併購案及金額將較去年顯著增加，生技公司併購件數增加，顯示製藥產業財務體質佳，充沛現金流透過購併增加產品線，有利企業成長，及整體產業投資氣氛，且明年初川普上任後，政策面有望對併購案不主張嚴格監管，對整體醫療產業併購整合更為有利。
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