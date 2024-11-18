聽新聞
0:00 / 0:00

生醫族群 雙題材搶鏡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
投信發行生技醫療基金表現 圖／經濟日報提供
投信發行生技醫療基金表現 圖／經濟日報提供

近期在迎來降息環境、美國大選落幕，市場不確定性減少下，帶動風險性資產表現，其中生技醫療類股在新藥研發題材加持，與併購熱度可望攀升而受到市場關注。今年生技醫療相關基金表現，新台幣級別全數繳出正報酬，且超過半數的基金累積報酬率都超過一成。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，美國10月ISM服務業PMI指數由前期54.9上升至56.0，高於市場預期，抵銷製造業PMI的下滑，使綜合PMI持續加速擴張，顯示美國經濟狀況仍屬健康，因此聯準會持續降息的趨勢也未改變，可望支持美股表現。

生技醫療產業方面，現階段仍朝正向發展，而川普傾向的減稅、放鬆監管立場，對於生醫產業也相對有利。

蔡詠裕指出，根據2015~2023年經驗，下半年執行的生物製藥併購數量較多，特別是選舉年後，交易數量和規模都明顯增加，推測也與大型併購監管政策的明確性有關，在選後併購活動可望更熱絡下，也有望帶動比價效應，因此中長期仍看好生技醫療股表現。

次產業方面，市場關注減肥藥在大廠銷售狀況有望顯著增長擴產，相關個股值得留意，其他如醫療保險、醫材等亦可持續關注。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，今年醫療產業併購案及金額將較去年顯著增加，生技公司併購件數增加，顯示製藥產業財務體質佳，充沛現金流透過購併增加產品線，有利企業成長，及整體產業投資氣氛，且明年初川普上任後，政策面有望對併購案不主張嚴格監管，對整體醫療產業併購整合更為有利。

併購 生技 美國經濟

延伸閱讀

未來一周美股三大觀察變數 輝達財報、11月PMI將公布

台股上周回檔811點、跌幅3.4% 法人：本周要看輝達財報臉色

Fed放鷹！美債跌勢不止 10年期債殖利率一度衝上4.5%

合庫澳幣定存專案「113合優利6」 存1萬3個月年率3.66％

相關新聞

台股基金 逢低布局

聯準會（Fed）主席鮑爾與多位聯準會官員的態度轉偏中性，不需急於降息，近期美、台等全球主要市場震盪。然投信法人表示，美國...

科技股商品 定期定額買

11月美銀美林經理人調查報告顯示，受到川普勝選影響，本月大選後受訪的經理人最看好兩大產業科技與銀行業。國內投信投顧法人近...

境外債、多元收益基金 紅火

美國聯準會（Fed）終於開啟降息循環，國人第3季大買境外債券及多元收益型基金，在前十大熱賣境外基金中，只有一檔純股票基金...

生醫族群 雙題材搶鏡

近期在迎來降息環境、美國大選落幕，市場不確定性減少下，帶動風險性資產表現，其中生技醫療類股在新藥研發題材加持，與併購熱度...

全球市場觀測站／美股長多不墜 伺機布局

川普行情逐漸退燒，全球股市進入整理格局。根據歷史經驗，選後初期會因不確定性淡化而上漲，隨後將進入一波震盪，尤其川普會對美...

半導體股 搭AI多頭列車

美國總統大選後台股持續震盪，但人工智慧（AI）發展趨勢未變，半導體產業長線仍可期。投信法人表示，投資人可趁近期台股拉回整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。