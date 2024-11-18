全球市場觀測站／美股長多不墜 伺機布局

川普行情逐漸退燒，全球股市進入整理格局。根據歷史經驗，選後初期會因不確定性淡化而上漲，隨後將進入一波震盪，尤其川普會對美股產生更大的波動，但仍不影響美股的多頭走勢，建議投資人可伺機布局。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平表示，雖然共和黨此次大勝，並贏得全面執政的局面，也意味著川普在政策施行上將暢行無阻，但審視過去具備爭議的政策，包括減稅等重大財政政策，都須經過國會通過才能實行，即便共和黨在兩院皆占有多數席次，但立法程序仍相當冗長。

市場最關注的為課徵關稅。雖然美國可透過總統行政命令，即可立即實施課徵關稅，但其實川普的實際企圖是藉此換取這些國家的直接投資並增加就業，高關稅的主張很大一部分只是宣示性意圖，研判對經濟造成的實際衝擊可能比預期來得小。

美國經濟強勁，加上聯準會主席鮑爾鷹派談話，美國10年期公債殖利率聞訊後反彈。瀚亞投信表示，市場已開始下修聯準會明年底前的降息空間，債市也已提前反映，估計殖利率未來上升空間有限；殖利率在降息周期期間反彈，也提供中長線投資人更好的進場買點。相較於美國公債，更加看好投資等級債與非投資等級債的表現。

富蘭克林證券投顧建議，考量債市的機會與風險，策略上可雙管齊下，建議宜以持債平均約五年到期的中天期美元複合債型基金，分享各類債市能受惠的降息行情並規避長天期公債殖利率可能上揚的風險，再搭配美國非投資級公司債型基金爭取收益空間並分享川普提振經濟的行情。