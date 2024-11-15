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指數息率高…配置優選

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

亞太市場受到美國選舉、石油大漲、地緣政治等影響呈現震盪整理，不過，今年以來台股績效仍居亞太市場之冠，只是有存股族發現，高殖利率個股數量似乎不若以往。投信法人建議，可追蹤指數息率高的ETF分批布局。

富邦特選高股息30 ETF（00900）經理人黃煜翔表示，台灣上市上櫃市值前300大公司中（不含創新板），現金殖利率大於5%之股票僅10檔，代表約97%的市值前300大公司不再擁有高殖利率優勢，而台灣人長久以來偏好的金融股，更是只有二檔現金殖利率大於5%。

而近年市場持續升溫的高股息ETF，也首當其衝面對殖利率下調的挑戰，特別是今年1月主管機關明訂，投信公司在制定ETF配息發放決策時，實際配息率不得超過ETF追蹤指數息率，因此投資人在預測今年ETF收益分配時，要提前有心理準備，未來高股息ETF的股利配發將會受制於ETF所追蹤指數息率上限，許多高股息ETF目前也開始持續下調每月的配息金額。

黃煜翔進一步分析，由於市場情緒熱絡迅速推升股價，導致許多企業雖然營收尚未跟上，但股價也提早反應，使得過去被視為高現金殖利率的股票數量大幅縮水。而今年除權息旺季已結束，各檔指數的息收表現已八九不離十。其中，富邦特選高股息30所追蹤的特選臺灣高股息30指數息率有能力突破8%門檻，然而市場上有一半以上的高股息ETF指數息率未能達到5%的基本要求。

00900接下來將由季配改為月配，同時加入收益平準金配發機制，未來配息金額有望趨向穩定，若對打造現金流有需求的投資人不妨可以趁現在開始觀察，年底結帳體檢時調整手中持股。趁股市這波調整之際，逢低分批布局，並持續觀察國際情勢以及企業財報公布的情況，為小龍年拉開序幕。

ETF 高殖利率 高股息

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