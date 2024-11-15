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基金特蒐／全球金融債 魅力十足

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
川普重返白宮將放寬銀行業法規限制，金融業有望受惠。 （美聯社）
川普重返白宮將放寬銀行業法規限制，金融業有望受惠。 （美聯社）

群益全球策略收益金融債券基金在今（2024）年的績效表現亮眼，除研判市場走向正確之外，債種鎖定金融次順位債券，在收益率相對一般投等債高，違約率又低，扣掉經管費等成本仍有不錯報酬率，因此近期吸引更多法人機構申購。

在長期降息趨勢不變下，近期債券回檔反而浮現不錯的進場機會，由於歐美金融業陸續公布的財報表現相當出色，美國六大銀行第3季每股稅後盈餘（EPS）均優於預期，金融債在企業財務品質佳、殖利率較高的優勢下，投資潛力看好，投資人趁這波拉回時加碼布局。

基金經理人徐建華 群益投信提供 
基金經理人徐建華 群益投信提供 

經理人徐建華小檔案、操作心法、投資小叮嚀
經理人徐建華小檔案、操作心法、投資小叮嚀

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，持有債種以歐美國家金融次順位債券為主，剩下二至三成以產業穩定供電等基礎產業或油管行業的債券，這類債券提供較高固定收益且不易發生倒閉等違約事件，為基金提供穩定收益。

金融次順位債券，雖然遇到金融機構出狀況而有違約可能，次順位可獲賠的順位較後面，但也因此會有較高收益。

操作上，對於產業景氣走向及企業經營狀況的研判甚為重要，畢竟追求高收益會更重視風險性，基金才能提供穩定且高的收益率。從產業基本面來看，金融債多為投資等級，整體信用體質相較其他產業較佳，且金融業多屬各地區的特許產業，受到國家與國際機構的嚴格監管，在定期壓力測試下，企業體質穩健，故其所發行的次順位債資產品質無虞。此外，也會關注該區域的金融主管機關態度，歐美等國的央行或聯準會對於該區域金融機構出現狀況，出手解決問題的態度及速度都相當積極，不致於讓事件更為惡化，因此絕大數的金融次順位債選擇這些區域。

在長期降息趨勢不變下，近期債券回檔反而浮現不錯的進場機會，由於歐美金融業陸續公布的財報表現相當出色，美國六大銀行第3季每股稅後盈餘（EPS）均優於預期，金融債在企業財務品質佳、殖利率較高的優勢下，投資潛力看好，投資人趁這波拉回時加碼布局。

雖然美國已啟動降息循環，但川普入主白宮也衝擊市場投資者開始觀望，深恐未來美國政策對通膨及利率等帶來新的影響局面，尤其是新興國家債券。所以，這檔基金將避開持有新興國家債券；此外，也因為目前不易研判川普新政策的具體作為，債券價格波動性也相對增加，並不建議投資人追求債券資本利得，而是關注債券基金可帶來的收益率。

川普重返白宮後，有望放寬銀行業法規限制，配合聯準會寬鬆政策立場，後市金融業可望明顯受惠。此外，觀察2004年以來的美國總統大選後金融債指數表現，排除2008年金融海嘯，其餘四次在選後三個月、後六月、後一年平均都有正報酬表現，漲幅分為1.7%、3.7%和5.2%，表現不俗。

基金參考指標、全球債券基金績效、基金前五大持股
基金參考指標、全球債券基金績效、基金前五大持股

操作方面，美歐央行持續降息，但川普勝選增添未來通膨不確定性，美債殖利率震盪上升，影響債市波動，惟金融次順位債具較高殖利率及較短存續期間，表現有望相對穩健。

債券 美國聯準會

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