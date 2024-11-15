快訊

要確欸！川普欽點「反疫苗大將」小羅勃甘迺迪當衛生部長

天兔將侵台！氣象署最新風雨預測曝 2地區今晚颱風假達標

天兔減弱持續進逼！「2時間點」降雨最明顯 各地影響曝

印度基金不看淡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

印度指數近一月走勢疲弱，外資明顯將資金移轉至中國股市，加上市場對印度企業獲利前景感到擔憂，導致印股面臨較重的賣壓，但實際上，印度消費動能與展望並未減弱，未來有機會看到上修機會，建議投資人可趁當前相對低點，布局印度基金。

投信法人認為，昂貴的評價，也是印度股市評價遭到下修的主要原因之一，尤其是在高點時，股價也容易受到季節性趨緩下而有所波動，但仍看好印度中長線的經濟成長發展，股價也有望反攻向上。

最新一季印度企業財報獲利不如預期，導致外資開始下修獲利預期。瀚亞印度基金林庭樟表示，循環性與大宗物資相關產業為主要下修來源，但當地管理層普遍認為，消費旺季前低後高，而消費動能與展望並未減弱，下修後的獲利成長仍接近15%，預估未來還有機會進一步上修。

市場也預期中國企業第4季開始引領獲利上修，但實際上，滬深300第3季財報仍落後於預期。

延伸閱讀

全球通膨風險升高！印度央行總裁喊「各國持續經歷衝擊」 揭3矛盾現象

4人同行1人免費吃到飽 台北美福彩匯自助餐款待壽星

印度德里空汙嚴重 禍延鄰國也停課

張寗入魂印度媽媽！移民血淚史　親子衝突最深羈絆

相關新聞

平衡型基金 穩中求勝

美國大選塵埃落定，在政策不確定性存在下，市場情勢多變，故波動風險也需留意，法人建議，投資布局可兼具股債部位，並隨市況靈活...

歷史經驗 美債殖利率看升

川普贏得美國總統選戰，市場的反應一如預期 ，公債殖利率上行、股市轉強及美元走強。法人指出，川普大獲全勝，政治不確定性轉變...

投信基金規模9.3兆 創高

投信投顧公會統計至10月底的投信各類型基金規模出爐，整體月規模增加1,484.76億，總規模為9.33兆，持續創新高；其...

日本商品夯 長線釣大魚

日本特別國會重新選任，日本新首相再次由自民黨總裁石破茂當選，投信法人指出，政治不確定性去除，預估日本新任執政黨將推行有利...

美股市值型 報酬衝四成

「川普行情」持續發酵，資金錢進美股帶動標普500指數續創新高，並首度站上6,000點大關。市值型ETF同步歡慶，11月以...

印度基金不看淡

印度指數近一月走勢疲弱，外資明顯將資金移轉至中國股市，加上市場對印度企業獲利前景感到擔憂，導致印股面臨較重的賣壓，但實際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。