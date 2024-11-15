印度指數近一月走勢疲弱，外資明顯將資金移轉至中國股市，加上市場對印度企業獲利前景感到擔憂，導致印股面臨較重的賣壓，但實際上，印度消費動能與展望並未減弱，未來有機會看到上修機會，建議投資人可趁當前相對低點，布局印度基金。

投信法人認為，昂貴的評價，也是印度股市評價遭到下修的主要原因之一，尤其是在高點時，股價也容易受到季節性趨緩下而有所波動，但仍看好印度中長線的經濟成長發展，股價也有望反攻向上。

最新一季印度企業財報獲利不如預期，導致外資開始下修獲利預期。瀚亞印度基金林庭樟表示，循環性與大宗物資相關產業為主要下修來源，但當地管理層普遍認為，消費旺季前低後高，而消費動能與展望並未減弱，下修後的獲利成長仍接近15%，預估未來還有機會進一步上修。

市場也預期中國企業第4季開始引領獲利上修，但實際上，滬深300第3季財報仍落後於預期。