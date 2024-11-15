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美股市值型 報酬衝四成

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

「川普行情」持續發酵，資金錢進美股帶動標普500指數續創新高，並首度站上6,000點大關。市值型ETF同步歡慶，11月以來跟隨大盤呈現紅盤走勢，今年來報酬甚至達四成。

投信法人表示，根據美國銀行在大選過後針對全球基金經理所做的最新調查數據顯示，受訪者看好美股將成為2025年表現最佳的資產類別，鑒於降息循環展開、經濟有望軟著陸，各產業類股皆有表現機會的預期下，建議可透過聚焦成長題材的市值型ETF，掌握後續多頭行情機會。

川普勝出，標普500指數11月8日盤中觸及6,000點，上周單周大漲4.66%，創下今年來單周最高漲幅，11月11日更正式站上6,000點大關。

連結標普500相關指數的美股市值型ETF，包括復華S&P500成長（00924）、元大S&P500、永豐美國500大等，11月以來跟隨大盤漲勢，漲幅皆有逾4%，今年來累積報酬則有三至四成，其中聚焦成長型股票的00924上漲41%最為亮眼。

投資市場預估，川普執政團隊親商，並將推動減稅、放鬆管制，有利美國經濟持續維持擴張，在看好後市表現的狀況下，使法人機構近期陸續上調美股高點預測；11月美國銀行經理人調查對美國股票加碼部位比例也從10%拉升至29%。

復華S&P 500成長經理人吳允翔表示，觀察今年美股表現，科技龍頭企業在AI題材加持下，展現強勁成長動能，成為推升標普500指數漲勢的大功臣。00924投資組合著重科技創新趨勢。

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