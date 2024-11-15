日本商品夯 長線釣大魚

日本特別國會重新選任，日本新首相再次由自民黨總裁石破茂當選，投信法人指出，政治不確定性去除，預估日本新任執政黨將推行有利民生經濟的政策、日經指數目前本益比低於歷史平均，半導體產業後市可期，建議投資人可逢低長線布局日本相關商品。

台新日本半導體ETF基金（00951）經理人黃鈺民指出，由於自民黨在眾議院選舉中遭遇失敗，新內閣成為少數執政黨內閣，預料將面臨更加嚴峻的政權營運挑戰，日本經濟短期難有明確政策指引，將使日本市場更受到外部因素的影響，尤其是美國財政及貨幣政策引導的力道將更為顯著，日股短線將趨於震盪。

不過從估值角度切入，目前日經指數的預估本益比約落在17到18 倍，低於歷史平均數約在19.6 倍，價位相對合理。

在類股操作方面，黃鈺民表示，半導體產業為日本近年高度關注與發展的產業，引領科技產品持續發展的核心驅動力。日本在半導體設備、材料與化學品領域在全球皆占有重要地位，對全球半導體產業發展貢獻大。根據日本半導體製造裝協會（SEAJ）資料顯示，日本製晶片設備銷售額已連續第九個月成長。長線看好日本半導體產業未來表現，建議逢低優先布局日本半導體ETF，掌握投資機會。

野村投信分析，日股目前本益比仍偏低，評價面具備優勢，在長線題材簇擁及外資資金挹注下，吸引外資續抱日股。目前日股的股價淨值比與股東權益報酬率相較於歐美市場仍屬偏低，日本大力改革帶動企業、政府做多，成為未來續漲動能。