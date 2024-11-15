投信基金規模9.3兆 創高

投信投顧公會統計至10月底的投信各類型基金規模出爐，整體月規模增加1,484.76億，總規模為9.33兆，持續創新高；其中，以台股ETF增加800.78億元為各類型基金規模增加之冠，其次為增加253.66億的債券ETF。

群益投信指出，台股今年來表現出色，大盤至今漲幅近三成，加上台股市場的存股領息風氣不減，讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，台股ETF買氣也持續延燒；美國聯準會降息，債市投資環境更有利之下，債券ETF人氣與買氣攀揚，當中又以長天期投等債、長天期美債ETF最受青睞。

整體而言，今年股債ETF各擁投資契機，投資人亦可善用ETF來進行股債資產配置，訴求精選高息、能為投資人帶來收益的台股高息ETF以及升息末端受惠程度高、信評也高的長天期美債ETF，有望既享息收與資本利得。

投信各類型基金10月規模

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股ETF成分股的選股邏輯是關鍵觀察重點，以受益人最多的台股高息ETF來說，選股策略一定要「精準高息」及「精準領息」，重視企業的獲利成長率。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。因為高息資產具備易漲抗跌的特性及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

凱基投信表示，應維持「股優於債」的資產配置；債券聚焦「票息+短中天期」，留意長債風險；信評方面以中段信用評等A~B等級信用債券為核心配置，因中短天期的中段信用債券相對承受的利率與信用風險都在可控範圍，且具有相對較高的票息水準，仍為獲取收益來源的主要配置。